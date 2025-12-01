VLCC運價飆升至成本價4到6倍　新興三艘10月結算為倍數價

▲新興航運旗下的超大型油輪10月結算平均日租是成本價倍數多。（圖／新興提供)

超大型油輪(VLCC)第四季日租創5年新高，現貨市場日租從11萬美元到驚人的21.8萬美元，迎來新一輪席捲全球的強勢上漲行情，且短中期都看好。新興航運(2605)旗下3艘VLCC所參加的聯營池(POOL)，10月結算平均日租為5萬美元，是成本價2.45萬美元的倍數多，預計近10日內公布的11月結算數字會再拉升。

根據Tankers International的報價，一艘2009年建造、非節能船型的VLCC「Serifos」最近在中東至印度航線成交價達到14.08萬美元/天，明顯超越歷史平均水準。

Clarksons當前對非ECO級別VLCC的平均評估為14.41萬美元/天，而Jefferies估計也在13.58萬美元/天附近。更驚人的是，由PTT租入的2012年建造VLCC「Izki」成交價高達21.8萬美元/天，該價格已接近2020年疫情初期浮油儲存潮中的極端高位。

業界評估，VLCC已穩穩進入「高盈利區間」，這標誌著市場正在經歷一個供需雙向擠壓下的強勢週期。Kpler高級原油分析師徐牧宇在2025世界航商大會油輪專題論壇中指出，2025年下半年至2026年期間，中東國家正系統性增加其對亞洲的出口，沙烏地阿拉伯、阿聯酋及科威特的裝船量連續增長，OPEC+增產帶來的新增桶源正重新鎖定亞洲長航線需求。

與此同時，美灣出口成為另一大驅動因素，由於美國輕質原油在亞洲煉廠中的適配度越來越強，美國至亞洲的超長航線正在快速增長，這一路徑對VLCC噸海浬的拉動效應極為顯著。

徐牧宇強調，美灣油走向亞洲，其噸海裡效應相當於中東航線的兩至三倍，因此每增加一噸美灣出口，VLCC運力的實際佔用都會被成倍放大。

在俄油因為受制裁替代作用增強的背景下，中國和印度在部分階段減少俄羅斯桶份額，轉而提升中東和美國採購量，使得整個運輸鏈條的平均航距進一步上升。 徐牧宇總結道：「這不是量的變化，而是路程的變化」 而這正是 2024–2026年VLCC市場的核心邏輯。

Kpler的監測數據顯示，全球「在途油」（Oil on Water）水平顯著抬升，這意味著大量原油處於運輸過程中，導致船舶周轉效率下降、實際可用運力減少。同時，超過160艘VLCC被列入制裁貿易，無法進入主流航線，其存在雖然提高了名義船隊規模，但對可供運力卻起到了實質性的「黑洞效應」。

全球1015艘VLCC中，大量船齡超過15至20年，老齡船比例偏高，且短期內受制於排放法規與融資可得性限制，不適合大規模返回主流市場。

Hunter Group也指出，目前全球VLCC船隊可能在2026年前呈現“有效負增長”狀態，而新船交付要到2027至2029年才會逐步放量。 在二手市場中，現代船舶被鎖定為長期合約船，進一步減少了可調動能力。 綜合這些因素，供給端已經形成「短期緊張、中期偏緊、長期有限」的格局，為租金繼續維持高位提供了構造性的托底。

儘管近期因「潛在制裁放鬆」傳聞導致部分油輪股票在紐約市場出現短暫回落，但業內普遍認為這是一次「情緒型誤判」。克拉克森分析師Frode Morkedal強調，任何形式的制裁調整都將是分階段、條件性的，不可能對市場供給構成短期衝擊。即便是美國方面提出的烏克蘭「概念協定」 框架，也明確了制裁將按年度、按行業逐步調整，而非「立刻放鬆」。

CMB.Tech執行長Alexander Saverys的最新公開發言中也認為，若俄烏衝突出現降溫，理論上當然會對VLCC市場有影響，但實際上遙遙無期。他強調，任何制裁的鬆動都將是分階段、逐步、有限的過程，不會出現市場想像中的劇烈逆轉。 對比當下的結構性驅動因素包括中印減少使用受制裁桶、迴流至中東合規供應鏈、美國與大西洋產量回升、全球繞航與港口效率下降等，Saverys判斷：短期VLCC市場的供需依舊極具韌性。

這意味著市場核心驅動力依舊來自基本面：油在途上升、噸海裡增加、有效運力緊縮與煉廠需求恢復。事實上，資本市場也在數日內快速修正情緒，焦點重新轉向實際運費表現。總的來看，VLCC強勢行情的形成並不依賴制裁紅利，其本質是能源貿易結構與運力結構的深度耦合。

運價的持續高位已經直接反饋到造船市場。克拉克森數據顯示，自今年7月以來，全球已落地38艘VLCC新船訂單，遠高於上半年的12艘，並且新增訂單仍在不斷增加。新船交付時間集中在2027至2030年，將進一步延續供給緊平衡格局。

這輪行情的底層支撐來自中東和美國出口的系統性增長、俄油貿易格局重構帶來的噸海裡上升、油在途高企導致的周轉效率下降、制裁船隊鎖死有效供給、老齡船隊難以回歸，以及未來兩至三年新船量有限等多重結構因素的疊加。

徐牧宇判斷，供應雖然在增長，但距離真正過剩還很遠。VLCC的高盈利時代可能持續超過市場此前的普遍預期。2025年正在成為VLCC新週期的真正起點，而不是終點。