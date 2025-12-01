桃園平鎮誠實房仲有巢氏房屋徐銘志助教師賣屋還債　成功化解千萬債務危機

▲有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店不僅是平鎮區在地房市專家，更以誠實服務助客戶渡過難關。（圖／永慶房產集團提供）

桃園平鎮區一名補教老師因投資詐騙陷入財務風暴，不僅背上逾千萬元債務，房屋更被設定銀行及多個私人抵押，壓力逼得他一度失去求生意志。所幸在有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志協助下，成功於短時間內以理想價格售屋、化解債務危機。

這名教師與親人同住，因誤信網路投資訊息，遭詐騙集團誘騙投入大量資金，不僅血本無歸，還被迫向銀行與民間借貸籌資。房子先後被設定多次抵押，債務飆升至千萬元後，走上輕生邊緣，所幸及時發現，才沒有釀成憾事。

為了解決危機，教師找到長期深耕平鎮房市的徐銘志店東，徐銘志多年來以「誠實告知、透明交易」為服務核心，去年更經手56件成交在當地備受信賴，在瞭解屋主債務狀況後，徐銘志立即進行分析，並指出：「以實價登錄和需求來看，物件市價大概在1,100萬元上下。」由於徐銘志的態度真誠、且對房市專業，教師給予專任委託，讓他全權負責出售與協商事宜。

憑藉對平鎮市場的熟悉，徐銘志鎖定目標買方，一個月內即成功以1,130萬元成交，除了銷售動作迅速，他更主動與銀行及私人債權人逐一協商，爭取在售屋後至還款前的「免利息緩衝期」，減少屋主的金錢壓力。最終在所有貸款塗銷後，教師仍保留約30萬元可作為租屋與生活費，從原本覺得人生無望，到能夠重新站起。

徐銘志談到自己過去的轉變，他坦言早年看過不少前輩淡化物件瑕疵，認為「講太多會嚇跑客戶」。但加入永慶房產集團後，倡導誠實公開所有資訊，實踐在每筆案件中。他也分享，有次遇到短期買賣的物件，他選擇第一時間向買方完整說明來源和狀況，買方因信任其誠實態度，事後還轉介親友客戶。也讓徐銘志感嘆「誠實讓事情變更簡單，不用擔心被發現有東西沒講，服務起來也更自在。」

▲徐銘志店東(圖右)憑藉專業、誠實態度和完整資訊揭露，贏得在地好口碑。（圖／永慶房產集團提供）

在徐銘志帶領下，有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店成為「誠實房仲」的表率，許多在地民眾慕名而來，希望在買賣過程中獲得明確資訊與專業分析。這起成功協助教師清償債務的案例，也正如永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說，「誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴。」而這份信賴，正是讓一家房仲店在地經營長久、深受居民依靠的關鍵。

