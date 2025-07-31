當鋪與不法房仲合謀詐騙！台慶不動產謝妙芳挺身而出保護屋主財產

▲房產差點被賤賣！謝妙芳店東緊急協助民眾救回不動產，保住養老金。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

永慶房產集團為提升民眾的防詐意識，深入全台鄰里舉辦超過770場「防範不動產詐騙公益講座」，超過4萬人參與受惠。身為第一線人員，台慶不動產高雄亞灣三多加盟店東謝妙芳就曾經手數個不動產詐騙案例，也提醒「房仲服務也要貨比三家，才能獲得更好的服務和保障！」謝妙芳更將這些詐騙案例編列成教材，教導同仁如何識破不動產詐騙，協助民眾保障財產安全。

成功協助屋主翻轉困境 守住500萬元養老金

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謝妙芳分享了一個近期成功協助屋主的案例，有個屋主將房屋抵押給當鋪，借款600萬元，並簽訂「流抵約定」，若無法按期償還本金和利息，房屋所有權將自動轉移給當鋪金主。然而，屋主在抵押後才發現自己被捲入投資詐騙，連房屋的利息都無力償還。當鋪隨後要求屋主與其配合的房仲，用低價賣掉房屋來償還欠款。

屋主不想任由當鋪擺布，在親友的介紹下，找到了具有近30年房仲經驗的謝妙芳。經查詢實價登錄行情後，謝妙芳發現該房屋市價大約在1,600萬元左右，比原先的足足高出約500萬元。原來，不肖仲介瞄準屋主急需資金的困境，想用低價迫使屋主出售房產。

在接到售屋委託後，謝妙芳立即對房屋進行整理並上線銷售。由於該物件條件良好，很快就吸引了不少買家詢問。然而，謝妙芳在過程中，誠實告知房屋有「流抵約定」，許多買家怕債權、產權複雜，選擇放棄。為了更清晰地證明房屋的債務情況，謝妙芳也請屋主提供聯徵紀錄，證明房屋除了銀行房貸和當鋪流抵約定外，並無其他債務。最終，成功以1,620萬元的價格將房屋售出，不僅償還了銀行和當鋪的債務，還幫屋主守住了接近500萬元的養老金。

警示詐騙風險 呼籲民眾選擇誠信房仲保障財產安全

謝妙芳也坦言，近年來由於投資詐騙案件的增加，許多屋主因為急需賣房還債，成為不肖仲介的目標，往往以低價將屋主的房產賣給投資客，從中牟取暴利。謝妙芳提醒民眾「選擇房仲服務時，一定要多比較，這樣才能確保獲得最好的服務和保障！」她還建議民眾申辦「地籍異動即時通」，這樣在不動產產權發生異動時，能及時獲得通知，為自己的財產再加一層保障。

正如永慶房產集團的廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說：「誠實，從一個人的習慣，到一群人的信仰。」在誠信文化的指引下，台慶不動產高雄亞灣三多加盟店團隊始終堅持誠實告知，為每位客戶提供值得信賴的購售服務，並以專業精神守護民眾的財產安全。

▲在謝妙芳店東帶領下，台慶不動產高雄亞灣三多加盟店堅持誠實告知，為每位客戶提供值得信賴的購售服務。（圖／永慶房產集團提供）

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