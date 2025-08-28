化解債務危機　永慶不動產童元鋙助屋主即時脫困

▲童元鋙店長帶領永慶不動產彰化南區大埔加盟店以誠待客，贏得在地好口碑。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

在不動產交易中，房仲不僅是買賣雙方的橋梁，亦能成為客戶走出經濟困境的關鍵協助者。永慶不動產彰化南區大埔加盟店長童元鋙憑藉豐富經驗，成功協助一位張姓屋主在債務危機中避免房屋遭法拍，彰顯房仲專業價值。

此次案件由地政機關主動聯絡童元鋙，指出張姓屋主因急需資金，託付代書辦理抵押，以房屋半數產權抵押借款50萬元，手續費扣除後實領不到20萬元，竟遭設定100萬元抵押權，情勢相當嚴峻。童元鋙進一步了解後，得知該屋主與親人各擁一半持分，曾委託其他房仲銷售半產權無果，屋主才誤入高風險借貸陷阱中。

童元鋙不僅勸說屋主莫輕言放棄，更主動與親人協商，指出若房屋進入法拍階段，價格恐低於市價，將使親人持有部分也受重大影響。經斡旋後，親人以190萬元買下整棟房屋，使屋主順利取得資金，償還借款，成功化解法拍危機。

童元鋙指出，若無地政單位及時與他聯繫介入，屋主可能面臨房屋被法拍、抵押權人取得拍定金額的風險。幸得專業房仲及早介入，才讓賣屋、還款得以順利完成，避免最壞結果。

永慶房產集團自2024年6月起，在全台各鄉鎮已舉辦超過770場不動產防詐騙講座，與地政機關建立緊密合作關係，讓童元鋙得以及時提供協助。同時他也提醒民眾，不動產交易涉及權利變換與抵押設定等專業操作，務必多方比較與詢問，選擇誠實且對自身最有利的房仲業者與合作。

童元鋙強調，永慶房產集團所秉持的信念「誠實，讓你把房子變成家」正是這宗案件成功的核心。他帶領的彰化南區大埔加盟店以誠信與專業為本，不僅完成交易，更深耕在地、替客戶創造價值，贏得高度信賴與良好口碑。

▲不僅據實提供物件資訊，童元鋙店長更發揮不動產專業，為客戶提供建議。（圖／永慶房產集團提供）

