00919領跑！再配0.54元年配息率飆11%　存股族搶進低檔甜甜價

記者陳瑩欣／台北報導

台股11月遭遇AI泡沫化疑慮高檔震盪，具股息保護的高股息ETF有較高防禦力及較強回復力，表現優於市值型ETF。以台股ETF前5大人氣標的來看，高息型仍超越市值型，其中以群益台灣精選高息（00919）年配息率衝破11%，更獲存股族青睞，最新公告配息0.54元維持高檔水準，會計師更進一步觀察，台股ETF配息入帳後另有2大節稅空間，讓追求穩定配息、資產持盈保泰的投資人更樂於持有。

00919最近一次配息公告出爐，每股配0.54元，以公告日12月1日收盤價21.45元估計，換算年化報酬率超過10%，預計12月15日為最後買進日，12月16日除息，明年1月13日入帳。

由於00919目前的本益比為13.6倍，也遠低於台股整體本益比23.3倍，彰顯「入手甜甜價，配息高又穩」的特性。

財經專家指出，存高股息ETF有3大策略：1、投資具分散性 ；2、配息穩定 ；3、最重要是「便宜價位」逢低布局提升財富累積效率 。



在投資分散性中，00919電子、金融、傳產權重皆未過半，沒有「一黨獨大」重押單一產業的現象，可以自然避險。資料顯示，電子股在11月以來報酬率為-7.9%，而金融股則為0.0% 。00919的金融股權重高達42% ，這使得它在電子股主導的跌勢中，能獲得較佳的緩衝保護 。

近期投信的換股操作也印證了這一趨勢，他們正將投資轉向加碼金融、減碼電子 。此外，金融股基本面也相當穩健，第三季財報呈現年增與季增的「倒吃甘蔗」趨勢 。00919的前十大持股中，國泰金、中信金、富邦金等三大金融股的權重合計超過41% ，且本益比均在12倍以下 ，第三季獲利年增率和季增率表現亮眼 ，為ETF提供了穩固的支撐。

配息高且穩！00919連續11次配息率達10%

對於存股族而言，除了抗跌，穩定且高額的配息更是信仰 。00919群益台灣精選高息自成立以來，規模已由35億激增至4000億，成長逾百倍 。更令人矚目的是，它是市場上唯一一檔連續11季次次配息率皆達10%以上的高股息ETF，此次配息0.54元，全年配息2.52元，以公告日12月1日收盤價估，年度股利率飆破11%，與12月同樣展開除息秀的台股ETF年度股利率多落在8%至10%間相較，更具優勢。

在市場震盪中，00919不僅展現出分散性和配息穩定的優勢 ，當前價格更被視為是適合投資人增加持股的甜蜜價位 。隨著台股利多題材不斷，00919後續的填息機會也被看好 。

暗藏2大節稅誘因

會計師指出，台股ETF配息入袋以後，投資人下一步就要注意衍生稅負的問題。不過若是觀察台股ETF、美元保單、台/外幣定存孳息3種不同理財商品在課稅邏輯可發現其中另藏玄機，一來，高息ETF配息率較有優勢；二來，高息ETF的配息結構中仍有部分資本利得與平準金免稅；三來，高息ETF另有填息衝值的空間。

安侯建業聯合會計師事務所會計師黃彥賓以台股ETF為例，可分為股利所得、財產交易所得及收益平準金3大類，其中財產交易所得及收益平準金免稅，亦即有2部分節稅誘因，至於股利所得則與台灣股票配息課稅原則一致。

黃彥賓指出，美元保單不同於台股ETF，性質上為儲蓄險，類似壽險加上美元定存的組合，合約到期後解約可以領回本金還有利息，投資人要判斷是境內投資還是境外投資，如果由境內保險公司給付，綜所稅申報時可適用27萬元儲蓄投資特別扣除額；境外保險公司給付則應計入基本所得額，計算最低稅負，但有免稅門檻(100萬)及免稅額(750萬)之適用。

至於台外幣定存，則是取決於由境內金融機構或境外金融機構給付，也與台股ETF大不同。黃彥賓表示，若是境內金融機構給付，利息收入屬台灣來源所得，個人投資人應申報綜合所得稅，但可適用27萬元儲蓄投資特別扣除額；境外金融機構給付則視為海外來源所得課稅，原則上應計入基本所得額，計算最低稅負，但有免稅門檻(100萬)及免稅額(750萬)的適用空間。

