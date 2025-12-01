稅率20%以下、不疊加　龔明鑫對台美關稅談判「有信心」

▲立法院經濟委員會邀經濟部長龔明鑫報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者潘姿吟／綜合報導

台美關稅協議談判進入最後關鍵階段，立法院經濟委員會今（1日）邀請國發會、經濟部、外交部等部會，進行「台美關稅協議談判方針、進度、爭議事項及產業影響」專案報告。針對多位立委關切最新談判進度，經濟部長龔明鑫在會中明確表示，政府爭取關稅「往下調、降至20%以下且不疊加」，談判氣氛正向，對結果「非常有信心」。

民進黨立委陳亭妃質詢「台灣模式」具體內涵為何？龔明鑫指出，「台灣模式」的核心，是台美雙方行政單位共同協助企業落地生產、創造效益，類似科學園區的一站式服務與產業群聚概念。他說，不論供應鏈在地或在台，都需要雙邊政府協調，希望未來台美合作能複製這種模式。

會後，龔明鑫前往第二場與產業公協會的交流會，再度被問關稅談判進度，「是否有望在 12 月 31 日前拍板？」他並未鬆口，僅表示，總統與行政院長對「重要項目」已有共識，他也證實這些重要項目包含半導體、汽車等，但確切的文本草案仍需雙方最後確認，待內容一致後，才能召開總結會議作最終決定。

至於，再次被問及是否有信心達標，龔明鑫重申已有共識、談判正向；台美關稅談判總代表楊珍妮也表示，在副院長鄭麗君帶領的談判團隊下「有信心爭取這些目標」。目前談判已處於收尾階段，待雙方完成文本確認後，才能召開總結會議拍板。