快訊／台達電晚間發布重訊！將砸37億元溢價併購晶睿

▲台達電宣布以37億餘元的價格，取得晶睿100％的股份。（圖／翻攝YouTube／證券交易所）
記者柯振中／綜合報導
台達電宣布董事會通過以每股100元現金交換晶睿通訊股份，溢價約16.8%，總金額達37.33億元；晶睿亦同步通過，預計2026年1月16日召開股東臨時會審議，並以3月27日為股份轉換基準日。完成後，晶睿將成為台達電全資子公司並終止上市。台達電強調整合將提高決策效率，加速智慧樓宇與安防業務協同。
台達電代理發言人施孟璁指出，兩公司多年在智慧城市與樓宇自動化領域深度合作，但因均為上市公司，資源整合仍受限，因此需透過取得全部股權加快決策節奏與資源運用。晶睿轉換後停止公開發行，有助集團提升整體營運效率與整合成果。
台達電董事長鄭平表示，智慧樓宇是集團長期看好的發展方向，晶睿加入後，雙方樓宇事業群可望更緊密協作。透過此次整合，台達能更迅速調度資源，推動產品線發展，提升集團在智慧建築與安防領域的競爭力，並強化整體技術布局。
晶睿董事長羅永堅說明，晶睿近年持續投入AI、影像辨識與邊緣運算技術，正從傳統硬體供應商轉型為結合AI的安防技術提供者。成為台達電全資子公司後，將可更靈活使用母公司研發、生產與全球銷售通路，加速產品創新並拓展市場。
證交所亦公告，台達電與晶睿1日晚間共同召開重訊記者會，說明此項重大決議。市場近年關注台達電在AI應用下的電源管理與散熱布局，此次併購更突顯其整合集團資源的策略方向，引發外界持續關注後續發展。
讀者迴響