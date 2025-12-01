ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／台達電晚間發布重訊！將砸37億元溢價併購晶睿

▲▼台達電宣布以37億餘元的價格，取得晶睿100％的股份。（圖／翻攝YouTube／證券交易所）

▲台達電宣布以37億餘元的價格，取得晶睿100％的股份。（圖／翻攝YouTube／證券交易所）

記者柯振中／綜合報導

台達電宣布董事會通過以每股100元現金交換晶睿通訊股份，溢價約16.8%，總金額達37.33億元；晶睿亦同步通過，預計2026年1月16日召開股東臨時會審議，並以3月27日為股份轉換基準日。完成後，晶睿將成為台達電全資子公司並終止上市。台達電強調整合將提高決策效率，加速智慧樓宇與安防業務協同。

台達電代理發言人施孟璁指出，兩公司多年在智慧城市與樓宇自動化領域深度合作，但因均為上市公司，資源整合仍受限，因此需透過取得全部股權加快決策節奏與資源運用。晶睿轉換後停止公開發行，有助集團提升整體營運效率與整合成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台達電董事長鄭平表示，智慧樓宇是集團長期看好的發展方向，晶睿加入後，雙方樓宇事業群可望更緊密協作。透過此次整合，台達能更迅速調度資源，推動產品線發展，提升集團在智慧建築與安防領域的競爭力，並強化整體技術布局。

晶睿董事長羅永堅說明，晶睿近年持續投入AI、影像辨識與邊緣運算技術，正從傳統硬體供應商轉型為結合AI的安防技術提供者。成為台達電全資子公司後，將可更靈活使用母公司研發、生產與全球銷售通路，加速產品創新並拓展市場。

證交所亦公告，台達電與晶睿1日晚間共同召開重訊記者會，說明此項重大決議。市場近年關注台達電在AI應用下的電源管理與散熱布局，此次併購更突顯其整合集團資源的策略方向，引發外界持續關注後續發展。

關鍵字： 台達電晶睿重訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Minnie帶傷表演MAMA 一下台靠輪椅代步！

推薦閱讀

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

鴻海今（1）日公告，由大股東郭台銘長女郭曉玲所掌握的鋐維公司、承鋒投資公司雙雙大舉申讓持股，合計2投資公司將以一般交易的形式賣掉5180張公司股票，以今日鴻海收盤價222元估計，套現約11.5億元。

2025-12-01 18:27
羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

前台積電資深副總羅唯仁遭指違反競業條款赴英特爾任職，引發外界關注是否涉及地緣政治，甚至影響台美關係。經濟部長龔明鑫今（1日）在與產業公協會的第二場交流會後受訪表示，初步研判應屬當事人個人行為，「背後沒有太複雜因素」。

2025-12-01 18:21
稅率20%以下、不疊加　龔明鑫對台美關稅談判「有信心」

稅率20%以下、不疊加　龔明鑫對台美關稅談判「有信心」

台美關稅協議談判進入最後關鍵階段，立法院經濟委員會今（1日）邀請國發會、經濟部、外交部等部會，進行「台美關稅協議談判方針、進度、爭議事項及產業影響」專案報告。針對多位立委關切最新談判進度，經濟部長龔明鑫在會中明確表示，政府爭取關稅「往下調、降至20%以下且不疊加」，談判氣氛正向，對結果「非常有信心」。

2025-12-01 18:05
力積電黃崇仁不只做半導體　旗下智合標靶抗體新藥啟動台美一期臨床

力積電黃崇仁不只做半導體　旗下智合標靶抗體新藥啟動台美一期臨床

智合精準醫學董事長暨執行長黃崇仁今日宣布，該公司自主研發、全球首創 PTHrP (副甲狀腺素相關蛋白)的標靶單株抗體新藥BGM-2121，已獲美國FDA、臺灣TFDA核准啟動第一期臨床試驗，並同步展開人體試驗委員會（IRB）之審查相關作業，加速新藥全球化推進，未來智合也預計明年Q3登興櫃。

2025-12-01 17:33
華南投顧：明年台股高點挑戰3萬2千點　AI三大投資主軸

華南投顧：明年台股高點挑戰3萬2千點　AI三大投資主軸

華南永昌證券今（1）日舉辦「2026投資趨勢展望」，華南投顧董事長呂仁傑預估，明（2026）年台股指數目標上看3萬2000點，高點落在第四季，全年指數區間為25000-32000點區間，AI、軍工、關鍵性原物料及基礎設施為三大投資主軸。

2025-12-01 17:31
快訊／56.7萬股民注意！00929再配0.09元　12／17除息

快訊／56.7萬股民注意！00929再配0.09元　12／17除息

資產規模1320億元、受益人數56.9萬人首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）於今（1）日宣布每股配息金額維持0.09元，持有一張可領90元，以今日收盤價為17.61元計算，單次配息率約0.51%，除息日12月17日，收益分配發放日為明（2026）年 1月14日。

2025-12-01 16:11
快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

擁有128萬受益人的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日最新配息開獎，每股配0.54元與前次同燈同分，由於今年來4次配息共達2.52元，估計年化配息率來到11.75%。

2025-12-01 14:24
快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

擁有38萬股民的季配型台股ETF元大台灣高息低波（00713）今（1）日最新配息結果開獎，每股再配0.78元，連續2次維持相同行情，年化配息率8.1%，預計12月19日除息。

2025-12-01 16:32
比特幣一早閃崩！黃立成加密幣帳戶「再被清算」5402萬蒸發

比特幣一早閃崩！黃立成加密幣帳戶「再被清算」5402萬蒸發

根據《彭博》彙整報價，比特幣早盤內急挫4.3%，跌破8萬8000美元大關；以太幣（ETH）也跌6%，失守2900美元。網路趨勢觀察「INSIDE」創辦人蕭上農表示，「麻吉大哥」黃立成的以太幣從浮盈轉為浮虧，並被清算，原本一度增值到208萬美元，如今只剩下36萬美元，慘賠172萬美元（約新台幣5402萬元）。

2025-12-01 15:43
00878成分股增3刪3 　00922台積電比重逾4成入列10強

00878成分股增3刪3 　00922台積電比重逾4成入列10強

依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。

2025-12-01 14:49

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

退休「All In高股息ETF」後悔了！存股網紅：資產在眼前蒸發

比特幣閃崩！黃立成「加密幣帳戶再被清算」5402萬蒸發

數學老師股災含淚買鴻海　靠三好公司年領息130萬

台達電晚間發布重訊！將砸37億元併購晶睿

美關稅壓力大！無薪假總實施人數衝上9153名　3企業超過150人

曾拒台積電邀約！他後悔「年薪和同學差2倍」

快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

快訊／56.7萬股民注意！00929再配0.09元　12／17除息

月領3萬嘆「薪水像東南亞」物價像歐洲！網曝關鍵

AI加持！新制勞工帳上賺4.3萬　10月勞動基金進帳3006億破紀錄

00878成分股增3刪3 　00922台積電比重逾4成入列10強

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

Alphaliner：貨櫃船公司前三季獲利腰斬　後續將進一步下滑

搶翻天！　「4%養老險」強勢回歸

台灣港務公司115年擴大招募322名　師級起薪58K

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366