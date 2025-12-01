ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

輝達股票「邊哭邊賣」　軟銀孫正義：唱衰AI不聰明

▲日本軟銀創辦人孫正義（圖／記者呂佳賢攝）

▲日本軟銀創辦人孫正義資料照（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義坦言，自己在賣出輝達（NVIDIA）股票時「邊哭邊賣」，其實完全不想出清這筆資產，但為了投注人工智慧（AI）領域、特別是加碼投資 OpenAI，他只能忍痛出手。他直言：「我是在哭著賣NVIDIA股票的。」

根據《彭博社》報導，孫正義近日在東京舉行的「FII Priority Asia」論壇上首度公開談論軟銀在11月突如其來賣掉所有輝達持股的原因。他解釋，公司急需資金挹注AI相關專案，包括資料中心建設與對OpenAI的新一輪投資，因此不得不放棄這筆高價值的科技資產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「我一點都不想賣一股NVIDIA，只是我更需要資金來投資OpenAI和其他AI項目，」孫正義說道。

針對外界對「AI投資泡沫」的質疑，孫正義毫不留情地反擊：「覺得AI是泡沫的人，不夠聰明。」他進一步指出，若AI未來能貢獻全球GDP的10%，就算現在投入數兆美元，也絕對划算，「泡沫在哪裡？」

軟銀近年積極強化AI佈局，除了與鴻海合作打造「Stargate」超大型資料中心外，也收購了美國晶片設計公司Ampere Computing，並計畫在2024年底前進一步加碼OpenAI，展現強烈的成長企圖心。

本次論壇是沙烏地阿拉伯重量級投資峰會的延伸場次，日本首相高市早苗與財務、經濟大臣皆出席，顯示日沙雙邊經濟合作愈發密切。

事實上，軟銀旗下首支「願景基金」（Vision Fund）就曾獲得沙烏地公共投資基金（PIF）提供的450億美元資金。PIF總裁亞西爾・魯邁揚（Yasir Al-Rumayyan）也在同場表示，該基金自2017年至今已在日本投資約115億美元，預計2030年前總投資額將擴增至270億美元。

►相關新聞

日本軟銀出售輝達全部持股套現58億美元

關鍵字： 軟銀孫正義AI投資NVIDIAOpenAI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

推薦閱讀

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

鴻海今（1）日公告，由大股東郭台銘長女郭曉玲所掌握的鋐維公司、承鋒投資公司雙雙大舉申讓持股，合計2投資公司將以一般交易的形式賣掉5180張公司股票，以今日鴻海收盤價222元估計，套現約11.5億元。

2025-12-01 18:27
羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

前台積電資深副總羅唯仁遭指違反競業條款赴英特爾任職，引發外界關注是否涉及地緣政治，甚至影響台美關係。經濟部長龔明鑫今（1日）在與產業公協會的第二場交流會後受訪表示，初步研判應屬當事人個人行為，「背後沒有太複雜因素」。

2025-12-01 18:21
稅率20%以下、不疊加　龔明鑫對台美關稅談判「有信心」

稅率20%以下、不疊加　龔明鑫對台美關稅談判「有信心」

台美關稅協議談判進入最後關鍵階段，立法院經濟委員會今（1日）邀請國發會、經濟部、外交部等部會，進行「台美關稅協議談判方針、進度、爭議事項及產業影響」專案報告。針對多位立委關切最新談判進度，經濟部長龔明鑫在會中明確表示，政府爭取關稅「往下調、降至20%以下且不疊加」，談判氣氛正向，對結果「非常有信心」。

2025-12-01 18:05
力積電黃崇仁不只做半導體　旗下智合標靶抗體新藥啟動台美一期臨床

力積電黃崇仁不只做半導體　旗下智合標靶抗體新藥啟動台美一期臨床

智合精準醫學董事長暨執行長黃崇仁今日宣布，該公司自主研發、全球首創 PTHrP (副甲狀腺素相關蛋白)的標靶單株抗體新藥BGM-2121，已獲美國FDA、臺灣TFDA核准啟動第一期臨床試驗，並同步展開人體試驗委員會（IRB）之審查相關作業，加速新藥全球化推進，未來智合也預計明年Q3登興櫃。

2025-12-01 17:33
華南投顧：明年台股高點挑戰3萬2千點　AI三大投資主軸

華南投顧：明年台股高點挑戰3萬2千點　AI三大投資主軸

華南永昌證券今（1）日舉辦「2026投資趨勢展望」，華南投顧董事長呂仁傑預估，明（2026）年台股指數目標上看3萬2000點，高點落在第四季，全年指數區間為25000-32000點區間，AI、軍工、關鍵性原物料及基礎設施為三大投資主軸。

2025-12-01 17:31
快訊／56.7萬股民注意！00929再配0.09元　12／17除息

快訊／56.7萬股民注意！00929再配0.09元　12／17除息

資產規模1320億元、受益人數56.9萬人首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）於今（1）日宣布每股配息金額維持0.09元，持有一張可領90元，以今日收盤價為17.61元計算，單次配息率約0.51%，除息日12月17日，收益分配發放日為明（2026）年 1月14日。

2025-12-01 16:11
快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

擁有128萬受益人的季配型台股ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日最新配息開獎，每股配0.54元與前次同燈同分，由於今年來4次配息共達2.52元，估計年化配息率來到11.75%。

2025-12-01 14:24
快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

擁有38萬股民的季配型台股ETF元大台灣高息低波（00713）今（1）日最新配息結果開獎，每股再配0.78元，連續2次維持相同行情，年化配息率8.1%，預計12月19日除息。

2025-12-01 16:32
比特幣一早閃崩！黃立成加密幣帳戶「再被清算」5402萬蒸發

比特幣一早閃崩！黃立成加密幣帳戶「再被清算」5402萬蒸發

根據《彭博》彙整報價，比特幣早盤內急挫4.3%，跌破8萬8000美元大關；以太幣（ETH）也跌6%，失守2900美元。網路趨勢觀察「INSIDE」創辦人蕭上農表示，「麻吉大哥」黃立成的以太幣從浮盈轉為浮虧，並被清算，原本一度增值到208萬美元，如今只剩下36萬美元，慘賠172萬美元（約新台幣5402萬元）。

2025-12-01 15:43
00878成分股增3刪3 　00922台積電比重逾4成入列10強

00878成分股增3刪3 　00922台積電比重逾4成入列10強

依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。

2025-12-01 14:49

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

台達電晚間發布重訊！將砸37億元併購晶睿

比特幣閃崩！黃立成「加密幣帳戶再被清算」5402萬蒸發

輝達股票「邊哭邊賣」　軟銀孫正義：唱衰AI不聰明

快訊／美國線漲價破功、一聯盟船率先通知不漲了　估明日多數跟進

旺宏董座吳敏求獲第19屆潘文淵獎　看好AI創造新應用機會

台灣港務公司115年擴大招募322名　師級起薪58K

數學老師股災含淚買鴻海　靠三好公司年領息130萬

退休「All In高股息ETF」後悔了！存股網紅：資產在眼前蒸發

快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

快訊／128萬人注意！00919再配0.54元　年化分配率逾11%

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

曾拒台積電邀約！他後悔「年薪和同學差2倍」

00878成分股增3刪3 　00922台積電比重逾4成入列10強

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

Alphaliner：貨櫃船公司前三季獲利腰斬　後續將進一步下滑

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

力積電黃崇仁不只做半導體　旗下智合標靶抗體新藥啟動台美一期臨床

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366