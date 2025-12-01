輝達股票「邊哭邊賣」　軟銀孫正義：唱衰AI不聰明

▲日本軟銀創辦人孫正義資料照（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本軟銀集團（SoftBank）創辦人孫正義坦言，自己在賣出輝達（NVIDIA）股票時「邊哭邊賣」，其實完全不想出清這筆資產，但為了投注人工智慧（AI）領域、特別是加碼投資 OpenAI，他只能忍痛出手。他直言：「我是在哭著賣NVIDIA股票的。」

根據《彭博社》報導，孫正義近日在東京舉行的「FII Priority Asia」論壇上首度公開談論軟銀在11月突如其來賣掉所有輝達持股的原因。他解釋，公司急需資金挹注AI相關專案，包括資料中心建設與對OpenAI的新一輪投資，因此不得不放棄這筆高價值的科技資產。

「我一點都不想賣一股NVIDIA，只是我更需要資金來投資OpenAI和其他AI項目，」孫正義說道。

針對外界對「AI投資泡沫」的質疑，孫正義毫不留情地反擊：「覺得AI是泡沫的人，不夠聰明。」他進一步指出，若AI未來能貢獻全球GDP的10%，就算現在投入數兆美元，也絕對划算，「泡沫在哪裡？」

軟銀近年積極強化AI佈局，除了與鴻海合作打造「Stargate」超大型資料中心外，也收購了美國晶片設計公司Ampere Computing，並計畫在2024年底前進一步加碼OpenAI，展現強烈的成長企圖心。

本次論壇是沙烏地阿拉伯重量級投資峰會的延伸場次，日本首相高市早苗與財務、經濟大臣皆出席，顯示日沙雙邊經濟合作愈發密切。

事實上，軟銀旗下首支「願景基金」（Vision Fund）就曾獲得沙烏地公共投資基金（PIF）提供的450億美元資金。PIF總裁亞西爾・魯邁揚（Yasir Al-Rumayyan）也在同場表示，該基金自2017年至今已在日本投資約115億美元，預計2030年前總投資額將擴增至270億美元。

