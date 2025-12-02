貿協「穩定幣與國際貿易未來論壇」　助企業掌握跨境結算新趨勢

▲黃志芳親自說明貿協為何要投入穩定幣這個議題。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會即將於本月15日登場的「穩定幣與國際貿易未來論壇」，是極少數收費的活動，卻已吸引三百多人報名，傳產、金融、電商、科技等大咖企業都有人報名，是台灣目前國際陣容最完整、最具企業實務導向、也是唯一邀請到全球穩定幣發行方Circle的跨國論壇，目前還剩一百多個名額開放報名中。

全球穩定幣浪潮正快速重塑國際貿易與跨境結算模式，為企業帶來前所未有的挑戰與新機遇，貿協董事長黃志芳非常重視這場論壇，特別在論壇舉辦前召開記者會，說明貿協為何要投入這個議題。他表示，當前全球經貿情勢快速變化、亞太供應鏈持續調整，跨境收付款效率與營運韌性已成為企業競爭力的重要一環，本次論壇的目的，是協助台灣企業看懂趨勢、理解風險、掌握實務脈動，以便在新興金融環境下做出更具前瞻性的準備。

本次論壇集結多方跨國代表，包括USDC發行方Circle新加坡亞太區主管、VISA亞太區數位貨幣負責人、日本加密資產協會(JCBA)與韓國金融科技協會(KORFIN)代表、以及台灣金融、會計與產業實務專家，跨產業、跨國平台同台的陣容，在台灣相當難得一見，也將提供企業最直接的國際視野。

論壇亦邀請台灣重要虛擬貨幣交易平台，分享企業在導入穩定幣時實際需求與情境；並由國際級會計師事務所解析企業關注的會計認列、內控和審計面向的重點考量；法律專家則將說明國際法制體系與監理模式的最新動向，協助企業了解必備的合規要點。這對企業界而言更接地氣，更於未來需要運用時的幫助。

全球穩定幣發行方Circle首度在台深度分享

Circle作為全球主要穩定幣發行巨頭，其動向備受國際關注。本次論壇特邀Circle新加坡亞太區主管分享全球市場趨勢、亞太區策略、及與監理單位合作的經驗，提供企業難得的第一手國際觀點。

同時，全球支付龍頭Visa將解析跨境支付生態的新發展，包括穩定幣可能帶來的流程變化與未來應用場景，協助企業掌握全球支付模式的最新走向。

黃志芳指出，台灣企業正面對國際市場高度變化，新技術與新規則的出現，讓企業更需要完整訊息與清楚脈絡，才能做出穩健判斷。並強調，外貿協會始終扮演商業平台建構者與趨勢促進者的角色，協助企業掌握趨勢、理解制度、辨識風險，讓企業更有準備、更具信心。

貿協期望透過本次論壇，為企業打造一個跨國、跨領域的交流平台，強化台灣企業的國際競爭力和金融韌性，迎接即將到來的數位結算新時代。