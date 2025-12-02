BDI創兩年新高、海岬型船年漲110%　估聖誕節前開始季節性下修

▲今日海岬型船現貨市場日租約為成本價2.4倍。(圖／裕民提供)

記者張佩芬／綜合報導

波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)自11月12日以來，連續13個工作日上漲，昨(1)晚漲至2583點，已是兩年新高，業者統計，上周BDI周漲12.63%、年漲89.07%，海岬型船指數周漲22.67%，年漲110.08%，巴拿馬型船指數周漲1.24%，年漲91.75%。

今晚海岬型船現貨市場日租已經達到38,472美元，以該型船平均成本價16,000美元計算，是2.4倍價。散裝船公司高階指出，估計聖誕節前就會進入市場淡季，運價開始下修，但是明年首季的傳統淡季，從期貨價來看，運價會比今年同期高四到五成。

今年首季海岬型船現貨市場日租均價是12,962美元，今日期貨市場明年首季日租是19,517美元(盤中價)，高出50.57%；巴拿馬型船今年首季平均日租是9612美元，期貨市場明年首季日租是13,475美元，高出40.19%。

明年首季估計淡季不淡，主要原因是西非幾內亞西芒杜鐵礦已經開始量產，可彌補季內巴西預計減少的貨量，另中國預計今年內向美國購買的1200萬噸大豆，會集中在明年首季運送。

本季BDI上漲的核心動力來自海岬型船，該船型運價在全球鐵礦石、鋁土礦及長航程貿易的支撐下，迎來全面爆發，美國投資銀行傑富瑞(Jefferies)表示：「散裝船運市場的運價持續走強，其中海岬型尤其以穩健的節奏一路上行。」

分析師指出，與去年不同的是，海岬型今年初雖表現偏弱，但自7月起走勢更加堅挺，尤其9月之後出現明顯強化。去年市場則是強勢開局、隨後逐步走弱，自9月開始現貨運價明顯下滑，年底日租更是跌至1萬美元以下。

大陸媒體指出，推動海岬型船舶市場持續上漲的動力主要來自兩個結構性因素：一是大陸國內礦產量下滑，使中國鐵礦石進口需求獲得性價比優勢，因此即使中國的鐵礦石需求增速偏軟，國內鐵礦產量下降，因進口量的增加，支撐了海岬型船的運輸需求。

另西非鋁土礦貿易暴增 25%，長航程需求成為被低估的關鍵變數，長航程鋁土礦貿易繼續強勁增長，進一步拉長了海岬型船隊的運輸距離。

Jefferies分析，今年全球海岬型船裝貨量增長 4%，其中澳洲持平，巴西增長5%，西非大增25%。噸海浬需求增長了近7%。相比之下，今年海岬型新船交付量僅增長約2%。