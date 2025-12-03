記憶體飆漲！IDC：全球智慧手機明年出貨下滑　中低端安卓影響大

▲IDC預估因記憶體晶片飆漲，明年智慧型手機出貨下滑。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

據市場研究公司IDC稱，由於儲存記憶體晶片價格上漲，平均售價推高至歷史新高，預計2026年全球智慧型手機出貨量將下降0.9%，其中成本敏感度高的中低端安卓系統的手機影響最大。

根據《路透》報導，全球智慧型手機在2025年出貨量強勁，在蘋果強勁表現和中國市場反彈的推動下，出貨量預計將成長1.5%，達到12.5億部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘋果預計在2025年創下出貨量紀錄，預計出貨量將成長6.1%，達到2.47億部，這主要得益於iPhone17系列需求的激增。

在中國這個蘋果最大的市場，iPhone17的強勁需求使其市場份額在10月和11月超過了20%，扭轉了此前1%的下滑預期，並促使蘋果將該地區全年的出貨量增長預期修正為3%。

估計2025年底，蘋果在全球從 iPhone 銷售中獲得的收入將超過2610億美元，比上一年增長7.2%。

IDC表示，2026年的下滑反映了零件短缺以及蘋果決定將下一代iPhone 基本款機型推遲到2027年初發布，這將使 iOS出貨量下降4%以上。

IDC補充說，持續的全球記憶體短缺預計將限制供應並推高成本，對中低端安卓設備的影響最大，因為這些設備對價格更加敏感。