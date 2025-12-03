爭食獨立顯卡市場！輝達續稱霸　英特爾市占突破1%

▲輝達（NVIDIA) 。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

根據外媒《Tom's Hardware》報導，市場調研機構 Jon Peddie Research（JPR）公布最新一季獨立顯示卡市佔，整體市場在 2025 年第 3 季銷量來到 1200 萬片，季增 2.8%。雖然成長幅度不大，但市佔板塊卻出現微妙變化，輝達（NVIDIA) 雖然依舊以壓倒性優勢領先，不過 AMD 與 Intel 都悄悄向上走了一步。

JPR 報告顯示，NVIDIA Q3 市佔仍高達 92%，依舊是毫無懸念的市場主宰。然而較前一季滑落約 1.2 個百分點。即便如此，每 10 張顯卡中仍有 9 張搭載 NVIDIA GPU，領先幅度仍是業界難以撼動的等級。

JPR 也指出，本季傳統旺季表現不如往年。過去 10 年 Q3 平均成長約 11.4%，今年僅 2.8%。原因出在 Q2 美國買氣提前爆發──因面臨潛在關稅上路的不確定性，通路端提前拉貨，使得 Q3 成長空間被稀釋。

雖然 Intel 在 dGPU 市場仍屬小眾，但這季正式突破 1% 市佔，為 Arc 顯示卡推出以來的重要里程碑。對一家 CPU 巨頭來說，這代表其在獨顯市場的布局終於開始「可被量化」。

至於 AMD，則因 RDNA 4 系列產品（如 RX 9070 XT）在媒體與零售端獲得不錯口碑，市佔提升至 7%，較 Q2 再增加 0.8%。