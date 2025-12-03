壽險外價金上兆元　金管會彭金隆：20年經驗值、長期累積過程

▲金管會主委彭金隆。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

日前金管會評估壽險業外匯價格變動準備金至少上兆元才夠，今（3）日財委會立委關心此一議題，金管會主委彭金隆坦言，壽險每年平均花2000億元進行外匯避險，今年將近4000億元，避險工具都「以短支長」的概念，外價金1兆多元，基於20年經驗值來看，是一個長期過程。

立委吳秉叡質詢，今年壽險花了4000億元避險，即便匯率風險沒發生，這些錢是否也沒了？極端值出現的機率是小的，還不如拿來充實的資本。

彭金隆解釋，往年壽險業每年平均外匯避險落在2000～3000億元，就算匯率風險沒發生，也就是資產流出，因此金管會把重點強化未來抵禦風險的能力，「強制提撥、增資」會是匯率改革重要的措施，經過各種情境試算，避險比例大概是外幣曝險15兆裡有六成避險，算得出升值1元，對損益產生2000億元的波動。

彭金隆指出，如若像經濟學人所說新台幣對美元真的來到1比20，沒有辦法填補所有損失，未來若有結構性的利率、匯率改變就無法避險，所以才要立刻調整體質。

彭金隆補充說，壽險外價金之所需要1兆多元，主要是以20年週期的經驗來看，這是一個長期過程，今年到第三季時外價金會有3800億元，且今年預估會創歷史新高，年底會要強制提撥盈餘的30%，明年IFRS17開帳數時也會增提，今年六月也有多家壽險申請新制，強提比率會提高，外價金會快速增加。

