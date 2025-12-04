外媒點名台積電！　到2026年唯一需持有的AI概念股

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者柯沛辰／綜合報導

人工智慧（AI）基礎設施的支出預計明天將再次飆升，外媒《The Motley Fool》點名，台積電將是這波趨勢中的最大贏家，也是2026年投資人唯一需要持有的股票。

報導指出，儘管 AI 相關股票最近可能因潛在的泡沫化疑慮而面臨壓力，但不可否認的是，這項技術正被各行各業廣泛採用。從工廠裡的機器人、自動化廣告投放到供應鏈管理，再到醫療保健，AI 正以正面的方式影響著眾多產業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這也是為何大型科技巨頭、新興雲端公司以及像 OpenAI 這樣的人工智慧專家，一直以來都投入巨資發展基礎設施，以滿足對 AI 應用日益增長的需求。在這個背景下，晶圓代工龍頭台積電為投資人提供了一條能確實掌握 AI 普及趨勢的獲利管道，因為它將持續從 AI 基礎設施支出中獲益。

投資銀行瑞銀（UBS）預計，全球在 AI 基礎設施上的資本支出將在 2026 年達到 5710 億美元，高於先前預測的 5000 億美元。這將比今年的 AI 資本支出大幅增長 34％。其中，有很大一部分將流向半導體領域。麥肯錫指出，AI 資本支出中通常有 60％ 分配給技術開發商和設計商，「這些公司為資料中心生產晶片和運算硬體。」

憑藉全球最大半導體晶圓代工廠的地位，台積電是 AI 資料中心所需晶片和運算硬體的首選製造商。市場研究公司 Counterpoint Research 指出，截至 2025 年第二季末，台積電在全球晶圓代工市場的市佔率高達驚人的 71％，比去年同期增加了 6 個百分點。

更重要的是，台積電在這個市場中佔據主導地位，排名第二的三星市佔率僅有 8％。台積電之所以能在晶圓代工市場維持領先地位，其龐大的客戶群功不可沒，這些客戶全都利用這家台灣公司的晶圓廠來製造他們的 AI 晶片。

報導指出，由於台積電在 AI 晶片供應鏈中具有關鍵地位，而 AI 市場預計在 2026 年維持強勁擴張，市場目前給予台積電約 30 倍的本益比，仍低於以科技股為主的那斯達克指數，因此台積電股價可能仍有上行空間。