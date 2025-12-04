年度壓軸盛會　IEAT國際酒類產品貿易推廣會12/12晶華酒店重磅登場

▲2025年品酒會最後倒數報名參觀機會！（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口商業同業公會(IEAT)將於12月12日(五)在晶華酒店3樓宴會廳舉辦「第16屆國際酒類產品貿易推廣會」。是業界唯一、規模最大B2B專業型品酒盛會，深受參展商與買主一致好評，歡迎各大企業採購、餐飲飯店主廚、侍酒師、通路商、零售商、代理商把握報名參觀的最後倒數機會，錯過再等1年！



主辦單位表示，今年活動規模再創新高，將匯聚71家優質酒商及多國駐台辦事處共同參展。今年日本參展規模創歷屆新高，作為活動一大亮點！展品從日本純米大吟釀、梅酒、白蘭地到各式特色風味酒，展區規模與品項豐富度均創歷屆之最，顯示日本酒在台灣市場的高度熱度及專業買主的強烈需求。

除此之外，活動也將首次迎來瑞士參展，並集結歐洲、美洲與亞洲多個國家與地區的在台辦事處及酒商共同展出，各國皆帶來具代表性的優質精選酒款，涵蓋葡萄酒、精釀啤酒到國際烈酒，呈現出多元且豐富的國際酒類版圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆活動亦延續歷年精神，致力於打造專業且高品質的國際酒類盛會，不僅協助台灣酒類進口商掌握最新酒類市場趨勢，也同時滿足企業年節採購、飯店選酒需求，並為酒類愛好者提供交流優質平台。千萬別錯過今年壓軸酒類盛會，把握最後倒數報名參觀機會！

活動亮點：

1. 國際多元：24國、36個各國駐台辦事處、71家精選酒商參展，酒品橫跨5大洲，高達600多支各類優質酒款

2. 專業交流：一站掌握全球酒業趨勢、品牌新品與市場動態

3. 業界指標：全台唯一最具規模及指標性B2B專業型品酒盛會

3. 好評如潮：連續16年稱霸全台、獲各界一致口碑肯定，參展規模再創新高

2025年國際酒類產品貿易推廣會，限時免費報名中

時間｜12.12 (五) 10:30 - 16:00

地點｜晶華酒店 3樓宴會廳

點我報名｜ <https://reurl.cc/MM43An>

活動介紹：<https://www.ieatpe.org.tw/wine/>

未滿18歲禁止飲酒．酒後不開車｜現場請攜帶名片進場｜