迎戰2026金馬年！00991A專門挖掘台股「千里馬」　鎖定未來50強10元提前卡位

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

財經中心／綜合報導

隨著 2024 年步入尾聲，台股 ETF 市場熱度不僅未減，反而迎來了一波全新的「主動式」浪潮。繼年初主動式 ETF 開放後百花齊放，12 月更是進入了兵家必爭的「超級募集月」，包括復華、台新、群益、第一金等多家投信接力參戰。市場分析指出，投資人已不再滿足於被動追蹤指數的報酬，轉而追求經理團隊「主動選股」帶來的超額獲利機會，其中，鎖定台股「未來 50 大」潛力新星的策略，因具備精準卡位下一波成長股的特性，成為這波募集潮中備受矚目的焦點。

主動式 ETF 百花齊放，成長型題材成主流

觀察這波 12 月募集的新兵，包括主動復華未來 50（00991A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動群益科技創新（00992A）及主動第一金台股優（00994A）等，清一色鎖定「成長型」題材。

與過往台股 ETF 偏重「高股息」不同，這波新商品更強調未來、趨勢與創新。法人分析，傳統被動式 ETF 往往是根據過去的市值或股息表現來篩選，形同「看著後照鏡開車」；而主動式 ETF 的優勢在於經理人擁有極大彈性，能透過基本面、技術面與籌碼面分析，提前布局尚未被指數納入、但具備爆發力的黑馬股。

不僅是選股，更考驗「研究團隊執行力」

在眾多新發行的產品中，如何挑選成為投資人難題。專家建議，主動式 ETF 的核心在於「研究深度」與「團隊執行力」。以即將於 12 月 3 日至 12 月 5 日展開募集的「復華台灣未來 50 主動式 ETF」（00991A）為例，其策略並非單純買進現在最大的公司，而是從台股市值前 150 大企業中，主動過濾、挖掘出有潛力躍升為「前 50 大」的明日之星。

復華投信指出，要找出從谷底翻多、或具備結構性成長題材（如 AI、供應鏈重組）的企業，不能只靠財報數據，更需要成熟的研究團隊進行深度的產業拜訪與供應鏈分析。這種「尋找接班人」的邏輯，恰好補足了傳統市值型 ETF 僅能被動持有已成熟企業的缺憾，讓投資人有機會吃到企業成長最快速的一段魚身。

10 元發行價，三天限時募集引發關注

除了策略吸睛，親民的入手門檻也是引爆市場話題的關鍵。00991A 此次保持每單位僅需新臺幣 10 元的發行價格，意味著投資人僅需 1 萬元即可輕鬆入手。

在配息機制上，這波主動式 ETF 也各具特色。有別於 00987A 採年配息、00994A 與 00992A 採季配息，00991A 採取「半年配」機制。理財專家分析，對於鎖定「未來成長」的 ETF 而言，半年配息的設計能讓基金經理人有更充裕的資金進行複利投資，在追求股價成長與現金流之間取得平衡。

隨著台股站穩高檔，AI 趨勢紅利才剛起步，主動式 ETF 被視為參與台股下一階段行情的利器。對於不想錯過台股未來新星，且希望透過專業團隊主動操盤來戰勝大盤的投資人來說，這波限時募集的 00991A，無疑是年底資產配置中值得關注的「黑馬潛力股」。