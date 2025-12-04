ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

正德透過多元化租約分散市場風險　估市場呈現量少價漲強勢格局

▲正德海運。（圖／正德海運提供）

▲正德海運與不同國家租家合作，分散市場風險。（圖／正德海運提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今(4)日在法說會後發布訊息指出，公司透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求。

由於美國關稅政策(中國製船舶關稅政策和美中暫停互徵靠港費)的不確定性降低，加上中國大陸加碼推動基礎建設包括西藏大壩與雅下工程，包括俄烏戰爭可能停火所引發的預期心理，讓整體市場呈現「量少價漲」的強勢格局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除需求端轉強外，供給面也面臨結構性瓶頸，全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，而新船交付根據船舶產業預估，因產能與經濟不確定性而延遲，2025年與2026年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限。

展望未來，明年呈現機遇與挑戰並存的複雜局面。一方面，新船交付效應、環保法規紅利、全球基建需求復甦、全球經濟在通膨壓力趨緩後逐步復甦重啟成長動能等因素，特別是正德在多用途船型方面的佈局，有望在烏俄戰後重建和特殊貨物運輸需求中獲得超額收益。

挑戰方面，雖川習會後緩解美中貿易緊張，在關稅與貿易達成初步協議但美國貿易政策的不確定性、船舶環保合規成本增加、船舶被迫減速或改裝，老齡船報廢速度加快，以及市場競爭加劇等因素需要密切關注。

正德透過持續的汰舊換新、長期及多元化租約策略以及財務風險管控，為未來營運建立更為穩固的應對機制。

正德船隊目前21艘船舶，仍採長短租配置模式營運，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，加上靈活的租船策略，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力。

船隊規畫方面，正德於2025年8月訂購5艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計自2027年H2陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

正德積極持續汰舊換新，113年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，已於114年8月上旬全數交付完成，截至於今年6月出售1艘船舶；113年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型(Kamsarmax)的二手散裝貨輪，已於今年2月全數交付完成；明年上半年預計有2艘船舶處分認列出售利益。

關鍵字： 正德多元化租約分散市場風險量少價漲強勢格局

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

顏志琳曾在涼山特勤隊服役　玩夜市射氣球百發百中

推薦閱讀

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

財政部今（4）日公告今年9-10月統一發票千萬特別獎號碼「25834483」共11人幸運中獎，其中有民眾在高雄三民區麥當勞花38元買飲料幸運中大獎。

2025-12-04 16:38
快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

財政部今（4）日公告9-10月統一發票200萬元特獎中獎人清冊，18名幸運兒中，有2筆「最低消費」金額皆30元的巧合紀錄，皆因停車繳費開出。

2025-12-04 16:51
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中　經濟部：未申請落地

瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中　經濟部：未申請落地

瑞幸咖啡來台展店消息持續擴散，外傳在南京東路上另有「第2店」籌設中，不過經濟部今（4）日發出聲明指出，尚未收到瑞幸咖啡投資審查申請，若未申請落地或透過人頭來規避審查，經濟部可依違反陸資投資規定處分並撤銷登記。

2025-12-04 17:35
LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay（7722）今（4）日表示，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（３）日正式開通上線，感謝用戶的熱烈支持與高度關注，截至今日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待，未來也將持續強化LINE Pay Money各項服務與功能，並積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，為全台1,310萬LINE Pay用戶帶來更佳的支付生活體驗。

2025-12-04 14:35
華航董座看好今年營運創新高　明年新機交付「客貨並進」搶市

華航董座看好今年營運創新高　明年新機交付「客貨並進」搶市

華航（2610）台北直飛鳳凰城首航班機，於美國當地時間 12 月 3 日 13:35 降落鳳凰城天港國際機場，現場安排舞龍舞獅表演，天港機場 CEO Chad Makovsky、我國駐美代表俞大㵢大使、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及西南航空資深副總經理 Adam Decaire 特別蒞臨出席，與華航董事長高星潢一同慶祝 CI035 鳳凰城－台北首航啟程，為鳳凰城首班直飛亞洲航班寫下里程碑。

2025-12-04 14:41
LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

LINE Pay Money於3日下午3點正式上線，大量用戶搶登錄回饋30元的好康，一度發生系統塞車，LINE Pay Money官網上證實上線後多家銀行回饋迅速額滿，其中2家業者不到3小時領取好康額度最快搶光。

2025-12-04 13:54
川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

外電報導美國川普政府可能將於明（2026）年發布支持機器人相關的行政命令，今（4）日台股相關機器人族群所羅門（2359）、昆盈（2365）、達明（4585）、羅昇（8347）、昆盈（2365）、和樁（6215）、慧友（5484）等七檔個股亮燈漲停鎖死。

2025-12-04 12:48
ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

日本央行（日銀、BOJ）下周召開資金會議，市場普遍解讀12月升息已成定局，便宜的日圓恐要掰了，不過，不用擔心，國泰世華銀公告ATM使用金融卡從「外幣帳戶」提領趁便宜匯價所兌換日圓現鈔免手續費優惠，延長至明（2026）年底。

2025-12-04 11:55
外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

外送員酬勞保底「每筆45元」　勞動部：跟隨最低工資調整

15萬名外送員辛勤工作有「保底價」了！勞動部今（4）日針對外送時間需符合最低工資1.25倍計算原則（每小時195元換算每分鐘4.1元），加提「外送保底」機制，提及每筆訂單不得低於45元，且每年可隨最低工資時薪調幅公告調整，再次調升不必修法。

2025-12-04 11:28
快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

今年9-10月統一發票大獎消費清冊預計今（4）日傍晚公告，據財政部資料顯示，200萬元獎項共開出29張，千萬特別獎號碼「25834483」則開出11張，其中超商、全聯通路一共開出5張，5處零售通路中最低只花64元買鮮食飲品就中獎；至於200萬元獎號「46587380」則有18人幸運中獎，超商包辦6張，有人只花45元就中獎。

2025-12-04 10:30

讀者迴響

熱門新聞

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」　華邦電被求簽6年長約

快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬　速食店花38元買飲料中大獎

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

快訊／海岬型船今晚出現驚人漲幅　單日上漲6245美元、漲幅16.5%

威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

遭駭客竊取1TB資料　華碩緊急發聲明

叫車、外送也中獎　雲端發票4筆花不到10元中百萬

川普政府釋出「支持機器人」利多　7檔台廠概念股亮燈開趴

LINE Pay Money上線回饋超搶手　2銀行不到3小時好康搶光

先生過世！友人狂勸「快做3件事」能省遺產稅　她一聽全巨雷

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！　國泰世華銀免手續費延至明年底

LINE Pay Money上線捷報　23小時爆逾56萬帳戶開通

瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中　經濟部：未申請落地

2致命錯誤讓散戶投資總是輸

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366