正德透過多元化租約分散市場風險　估市場呈現量少價漲強勢格局

▲正德海運與不同國家租家合作，分散市場風險。（圖／正德海運提供）

記者張佩芬／台北報導

正德海運(2641)今(4)日在法說會後發布訊息指出，公司透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求。

由於美國關稅政策(中國製船舶關稅政策和美中暫停互徵靠港費)的不確定性降低，加上中國大陸加碼推動基礎建設包括西藏大壩與雅下工程，包括俄烏戰爭可能停火所引發的預期心理，讓整體市場呈現「量少價漲」的強勢格局。

除需求端轉強外，供給面也面臨結構性瓶頸，全球約有25%的散裝船齡超過15年，受到環保法規影響，迫使部分老舊船提前退出市場，或被迫降速航行，壓縮有效運力，而新船交付根據船舶產業預估，因產能與經濟不確定性而延遲，2025年與2026年散裝船新船交付量年增幅將低於2%，意味新增運能有限。

展望未來，明年呈現機遇與挑戰並存的複雜局面。一方面，新船交付效應、環保法規紅利、全球基建需求復甦、全球經濟在通膨壓力趨緩後逐步復甦重啟成長動能等因素，特別是正德在多用途船型方面的佈局，有望在烏俄戰後重建和特殊貨物運輸需求中獲得超額收益。

挑戰方面，雖川習會後緩解美中貿易緊張，在關稅與貿易達成初步協議但美國貿易政策的不確定性、船舶環保合規成本增加、船舶被迫減速或改裝，老齡船報廢速度加快，以及市場競爭加劇等因素需要密切關注。

正德透過持續的汰舊換新、長期及多元化租約策略以及財務風險管控，為未來營運建立更為穩固的應對機制。

正德船隊目前21艘船舶，仍採長短租配置模式營運，透過計劃性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力，加上靈活的租船策略，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力。

船隊規畫方面，正德於2025年8月訂購5艘1.75萬噸多用途(MPP)(雜貨/貨櫃)散裝貨輪，預計自2027年H2陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

正德積極持續汰舊換新，113年4月董事會決議訂購4艘委託大陸造船廠打造6.35萬噸極限靈便型(Ultramax)散裝貨輪，已於114年8月上旬全數交付完成，截至於今年6月出售1艘船舶；113年11月在大陸廣州船舶交易所標得3艘載重噸各為8.13萬噸卡姆薩型(Kamsarmax)的二手散裝貨輪，已於今年2月全數交付完成；明年上半年預計有2艘船舶處分認列出售利益。