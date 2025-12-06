中和左岸屋主惜售　在地：21社區「釋出不到30戶」

▲中和左岸房市指名度高，屋主們大多惜售，也使得房市相對穩定 。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

中和左岸房市指名度高，想賣的人早都下車了，現在屋主們大多惜售，使得房市相對穩定。在地房仲觀察，這一波房市寒冬以來，中和左岸房價僅修正5~10％，觀察區內21個社區中，概抓釋出不到30戶。

中和左岸過去規劃許多中大坪數個案，遇到房市反轉時，也相繼出現不少賠售交易，躍上新聞，不過隨近年行情走升，賠售狀況也漸漸消失。

永慶房屋中和左岸直營店長陳竑宇表示：「中和左岸有許多遠雄的個案，像是早期北大一樣屬於造鎮型區域，早期規劃許多中大坪數，深受企業主青睞，之後也有不少中小坪數社區落成，觀察全區2房、中大坪數戶數，大約呈現各半。」

陳竑宇表示：「早期中和左岸最被詬病的就是生活機能不足，但這狀況近年已明顯好轉，隨區域開發飽和，生活便利性也漸漸到位，區內商家相繼進駐，且鄰近捷運中原站，步行6~7分鐘即可抵達，並擁河岸景觀及河濱公園環境，房市指名度高。」

陳竑宇接著表示：「國泰建設在中原站的指標大案興建中，將導入商場、幼稚園、圖書館等機能，另外往光復橋一帶的回收廠也將變身為板橋第二國民運動中心，這些建設都有助於中和左岸的房市發展。」

▲在這1年多的房市不景氣中，中和左岸僅微幅修正5~10% 。（圖／永慶提供）

區域行情方面，陳竑宇指出：「中和左岸屋齡普遍落在5~10年，2房有景觀成交單價78~81萬元、無景觀73~75萬元；中大坪數有景觀則為78~80萬元、沒景觀65~70萬元。」

面對這1年多來的房市寒冬，陳竑宇觀察：「中和左岸房價僅微幅修正5~10％，剛需客戶仍在，且由於區域自住率高，釋出相當稀少，想賣的人過去都已下車，現在的屋主們大多惜售，全區21個社區中概抓總釋出不到30戶，這也是區域房市穩定的一大原因。」





▲陳竑宇表示，中和左岸釋出相當稀少，21個社區中概抓釋出不到30戶。（圖／永慶提供）



