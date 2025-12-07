ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用　擴大綠能產業佈局

▲右二起港務公司周永暉董事長、高雄市政府陳其邁市長、華新麗華公司焦佑倫董事長、總統府沈榮津資政顧問、經濟部何晉滄政務次長及台電公司曾文生董事長等在典禮上合照。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司與華新麗華公司昨(6)日共同舉辦「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮」，象徵南台灣離岸風電產業鏈發展再度往前邁進，也為台灣綠色能源產業寫下重要里程碑。

港務公司在配合政府能源轉型政策上，積極推動離岸風電產業鏈佈局，透過整合洲際一期貨櫃中心A6場域逾30公頃土地並配合產業需求辦理高雄港洲際一期A6碼頭護岸及新生地填築計畫，斥資新台幣30億元興建2座荷重30噸重件碼頭，奠定高雄港成為離岸風電國產化供應鏈的核心基地。

華新麗華公司於111年進駐洲際一期A6-A場域，並與全球前三大丹麥NKT HV Cables AB集團攜手合作，在高雄港合資設立華新能源電纜系統股份有限公司，打造全台首座海底電纜生產工廠，總開發面積約20公頃，投資金額逾新臺幣130億元，將可創造400個以上就業機會，同時也為南台灣的生產技術升級、產業聚落與區域經濟帶來顯著助益。

隨著國內離岸風場持續推動，台灣港群從台中港的風機零組件製造基地及預組裝基地，到台北港水下基礎製造基地到安平港的水下基礎備援儲轉用地，現在高雄港也加入成為離岸風電國產化供應鏈重要的一環，除了水下基礎製造外，也成為全台首座海底電纜廠生產及輸出的唯一基地。

▲高雄港洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A區海底電纜廠房。（圖／港務公司提供）

港務公司透過護岸及新生地填築於毗鄰海側區域填築新建碼頭，這不僅是港口利用創新思維，更是推動離岸風電產業在地化的重要工程，藉由技術累積與人才培育，高雄港將逐漸形成完整的產業部落，為未來台灣能源計畫奠定更加穩固的基礎。

港務公司周永暉董事長指出，在行政院與交通部的政策支持下，港務公司投入逾30億元辦理高雄港A6重件碼頭護岸及新生地填築工程，陸續填築約8公頃新生地，並將碼頭長度由原330公尺延長至421公尺，船席水深約13公尺，碼頭荷重可達每平方公尺30噸。

另外港務公司在未來五年編列超過190億元全力投入高雄港建設，同時在高雄市長大力支持下，港務公司將與高雄市政府攜手合作共同帶動港市蓬勃發展。

隨著離岸風電產業的蓬勃發展，高雄港洲際一期A6區為支援國內及亞太區域風場的重要基地。港務公司也期許以洲際一期A6-A產官合作成功案例，攜手華新麗華公司為台灣能源轉型貢獻一份心力，並共同樹立綠能永續發展的里程碑，高雄港務分公司也承諾將持續提供更優質的經營環境，促進港市共榮發展，並為台灣在亞太風電市場中爭取更多競爭優勢，成為長期發展離岸風電產業之核心基地。

AAA／Rei跳一半到藝人席　佐藤健.朴寶劍跳舞啦！

