ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股特派員

記憶體報價大漲，股價起飛，進入超級循環。但其他需要記憶體的消費性電子成本因此提高，不只笑不出來，還可能要出現災民了？

作為景氣循環股之一，年初時，記憶體還受中國低價傾銷影響。南亞科創下 2014 年以來減資最低價 29.1 元，基本面是創下連續九季虧損。一轉眼到了年底，記憶體則是搭上 AI 特快車， 進入超級循環週期。南亞科才剛開始虧轉盈，股價就創下歷史新高 178.5。

過去 AI 提到記憶體，通常著重於記憶體三大廠三星、海力士與美光推出的 HBM 與最新的 DDR5，這些大廠也陸續宣布停產 DDR4。即便是中國 DRAM 龍頭長鑫存儲，也應政策驅動轉往 DDR5 與 HBM。

[廣告]請繼續往下閱讀...

DDR4 產能由原本的過剩掉頭轉向斷崖式短缺，形成明顯的結構缺貨，價格因此狂漲。產能高度偏重一線商品，則是造成消費電子、工控及中低階終端市場供應進一步緊縮，產生二級市場徘徊與價格倒掛現象。不只南亞科受惠於 DDR4 價格與訂單，中小型記憶體廠華邦電、旺宏也得以承接更多轉單。

像這樣的 AI 情　總讓品牌廠又哭又笑

由於 DRAM、NAND Flash正式步入強勁上行周期，整機成本明顯墊高，壓力加劇，調研機構 TrendForce 原本預估全球智慧型手機出貨將年增 0.1%，調整為年減 2%；筆電由年增 1.7% 下調為年減 2.4%。

第一線受衝擊的是華碩、宏碁、技嘉等品牌廠，記憶體一漲價，成本就會提高。TrendForce 評估，若品牌選擇將成本轉嫁，2026年筆電售價恐普遍上調5～15%。這也是摩根士丹利證券日前調降宏碁、華碩、仁寶、技嘉、和碩五家台廠目標價的切入點，另外外商戴爾、惠普、HPE、Lenovo 也遭調降目標價。

而品牌廠針對記憶體漲價缺貨問題，各品牌廠多以增加庫存因應。如華碩已提前拉高備貨約四個月的安全庫存，通路端將彈性調整組合與售價；宏碁在明年第一季前已取得記憶體供應支援；技嘉維持一個季度內的庫存備貨等。只是市場多預期記憶體於2026年將缺貨一整年，短期也難以轉換記憶體規格，庫存則是在與時間賽跑，若是中國能量產開出 DDR5 產能，才能解除缺貨的處境。

不過，雖然記憶體漲價造成市場對 PC 出貨的疑慮，但華碩、技嘉、微星也同時受惠於 NVIDIA 與 AMD 新平台帶來的換機周期。也就是 AI 伺服器訂單成為品牌廠的新成長引擎，記憶體漲價對消費性產品的成本壓力，正由 AI 伺服器、顯示卡與新平台帶動的主機板需求所抵銷，使品牌廠整體營運仍朝正向發展。

真正的記憶體災民：還沒擠進 AI 產業的電子零組件

只要產品裡面有記憶體，總成本就會被推高。但品牌廠不可能把所有漲價都自己吃下來，眼前就只有兩個選擇：轉嫁消費者，或是節省其他零件的成本，後者正是整個產業最常見的做法。最容易被砍的，往往不是最重要的記憶體，而是可替代性高的周邊配件：

IC 設計零件： Wi-Fi 晶片、藍牙晶片、感測器、音訊處理晶片、甚至一些手機或筆電裡的控制晶片。這些零件通常有很多競爭對手，品牌廠可以用更便宜的規格替代。

電池與電源零件：為了彌補記憶體變貴的成本，手機或筆電有時會縮減電池容量，或使用成本更低的充電晶片。

散熱模組：筆電的散熱如果從兩條熱管變成一條，看起來差不多，但效能可能少 5～10%。手機方面，散熱片可能變小、用料變薄，導致重載運行時更容易發熱、降頻。這些你不會馬上看到，但用久了就知道差異。

面板：筆電可能原本規劃用 144Hz 的螢幕，但因為成本壓力改成 120Hz；手機可能從高亮度改成普通亮度；或是從高階面板換低階面板。

驅動 IC 也可能被降規或換成便宜廠商的版本

當然，就如同記憶體上漲雖然可能壓縮到消費型電子利潤，但品牌廠除了可以調整庫存、還有利潤調整空間反應，加上若還有 AI 相關業務收入，影響也有限。真正面對壓力的是被轉嫁成本，缺乏議價能力的零件族群，又處於消費市場疲弱的需求週期，才是第一線受害者。

總體而言，這波記憶體漲價不只是 DRAM 的景氣循環，它正在重新定義電子供應鏈的競爭結構。而這樣的分化，可能將持續整整一整年，並決定哪些企業能在下個消費復甦周期中率先反彈，哪些會被迫退出市場。

關鍵字： 記憶體股市漲價華邦電南亞科

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

推薦閱讀

抽中拼賺22萬！9檔抽籤股爭鋒　威聯通價差最大

抽中拼賺22萬！9檔抽籤股爭鋒　威聯通價差最大

年底抽籤熱潮持續延燒！根據證交所公告，12月共有9檔個股開放抽籤申購，包括初上市、上櫃增資與現金增資案。其中網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通（7805）最吸睛，以每股承銷價558元估算，抽中後每張價差高達22萬元，成為本波最賺的抽籤股之一。

2025-12-07 16:36
中國「央媽」買不停　趁11月回檔大買3萬盎司黃金

中國「央媽」買不停　趁11月回檔大買3萬盎司黃金

中國「央媽」出手再添購黃金！中國人民銀行（PBOC）已連續第13個月增加黃金儲備，就在金價自10月高點回落之際，央媽於11月再度買進3萬盎司，使總儲備達到約7412萬盎司，創下最新紀錄。

2025-12-07 14:46
記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

記憶體報價大漲，股價起飛，進入超級循環。但其他需要記憶體的消費性電子成本因此提高，不只笑不出來，還可能要出現災民了？

2025-12-07 14:15
不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

「不敗教主」陳重銘分享，近90歲阿伯早在00878發行時砸重金買1000張，再靠股利買進200張，這次12月12日配息可領48萬元。而阿伯本尊直呼，他不用留太多遺產，穩定領息就夠用，陳重銘也稱「張數多就會迷人」。文章引發網友驚嘆「這就是複利的威力」、「成本低才是王道啊」。

2025-12-07 12:25
快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

台灣中油公司自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.6元。

2025-12-07 12:03
iPhone危機！蘋果爆數10高層離職潮　賈伯斯辭世來最大重組

iPhone危機！蘋果爆數10高層離職潮　賈伯斯辭世來最大重組

iPhone製造出現新麻煩！蘋果公司（Apple）近期爆發高層離職潮，光是過去一年內就有數十名主管出走，其中不乏重量級人物，堪稱創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2011年辭世以來最大規模的高層重整，外界憂心此舉可能衝擊iPhone的全球主導地位。

2025-12-07 10:30
年底作帳、AI帶動企業獲利　12月台股易漲難跌

年底作帳、AI帶動企業獲利　12月台股易漲難跌

進入今年最後一個交易月，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，統計過去35年數據，12月為集團及法人年底傳統作帳行情，台股向來易漲難跌，且今年11月指數走跌跌幅2.15%，在歷史數據中，11、12月連續兩個月大盤走跌僅發生過兩次，一次為2000年科技泡沫，另一次是2007年次貸危機，目前美台股市企業獲利受惠於AI帶動，台灣經濟基本面也暢旺無虞，可以預期台股至年底前仍有表現空間。

2025-12-07 06:05
華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用　擴大綠能產業佈局

華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用　擴大綠能產業佈局

台灣港務公司與華新麗華公司昨(6)日共同舉辦「華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用典禮」，象徵南台灣離岸風電產業鏈發展再度往前邁進，也為台灣綠色能源產業寫下重要里程碑。

2025-12-07 05:00
電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

電子發票平台12／19下午6點開始維修　估18小時不能兌獎

財政部電子發票整合服務平台(下稱平台)為執行服務升級維護作業，訂於本(114)年12月19日(星期五)下午6時至20日(星期六)中午12時暫停各項服務。

2025-12-06 14:38
LINE Pay Money創紀錄！70小時會員破百萬　加碼免手續費優惠

LINE Pay Money創紀錄！70小時會員破百萬　加碼免手續費優惠

LINE Pay今（6日）宣布LINE Pay Money服務在3日下午三點正式上線後，短短不到70小時，開通會員數已突破100萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。

2025-12-06 12:51

讀者迴響

熱門新聞

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

台船針對海鯤軍艦屢次不實報導　今晚做出兩點澄清

Fed下周鴿派降息　華爾街投行：美股「聖誕老人行情」告吹

勞工10萬救命錢來了！　12／15開放申請

iPhone危機！蘋果爆數10高層離職潮　賈伯斯辭世來最大重組

一文看5家金控11月獲利表現　中信金賺贏去年、EPS 3.76元

LINE Pay Money創紀錄！　70小時會員破百萬

台塑王文祥「提告導火線」曝光！　四寶大虧250億

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

壽險保單重大變革！　新制拍板「2動1不動」原則

快訊／記憶體南亞科、熱處理股高力皆列處置　下周生效

威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

華新能源海底電纜廠開幕暨高雄港A6-A碼頭啟用　擴大綠能產業佈局

年底作帳、AI帶動企業獲利　12月台股易漲難跌

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

AI題材出現資金轉向！聯發科強勢崛起　彭博封「亞洲新星」

重量級ETF換股！0056三進三出　小台積0052增二刪一檔

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366