抽中拼賺22萬！9檔抽籤股爭鋒　威聯通價差最大

記者陳瑩欣／台北報導

年底抽籤熱潮持續延燒！根據證交所公告，12月共有9檔個股開放抽籤申購，包括初上市、上櫃增資與現金增資案。其中網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通（7805）最吸睛，以每股承銷價558元估算，抽中後每張價差高達22萬元，成為本波最賺的抽籤股之一。

威聯通曾一度被市場封為「興櫃股王」，不過根據12月5日收盤資料，其股價為778元，已退居第二，由漢測（7856）以828元奪下第一高價股寶座；由於威聯通主打儲存伺服器與網通解決方案，受惠於AI資料中心與數位轉型趨勢，吸引大批資金搶進。

另外，以工業AI與影像辨識系統為題材的捷創科技(7810)，同樣受到市場青睞。捷創科技的承銷價為每股85元，掛牌後市價飆上171元，獲利高達8.6萬元、報酬率超過101％，話題十足。

其他抽籤股表現也不俗，宏碁（2353）集團旗下小老虎、電子產品售後服務廠商海柏特（6884）申購將在9日截止，以承銷價33元、12月5日收盤價57元估，抽中可賺2.4萬元，報酬率72.7%。

興櫃生技業漢達（6620）申購自本周四（11日）起跑，開放登記至12月15日為止，由於承銷價86.8元，與市價106元亦有不小差距，抽中一張賺1.92萬元，也被視為年終試手氣的選擇。

影像處理SoC與通訊模組雙刀流的IC設計公司傑霖科技（8102）定12月10日至12日開放申購，每股承銷價53.1元，與市價71.9元相較，抽中1張估可賺1.88萬元，報酬率35.4%。