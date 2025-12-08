台灣全球AI排名16　童子賢：已站上重要位子不必患得患失

▲和碩聯合科技董事長童子賢。（圖／記者林育綾攝）

文／中央社

台電擬於明年3月送審核二、核三廠再運轉計畫，不過外界質疑核三重啟是假議題，國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢表示，目前為止相關主管機關和領導人，都很認真應對全球氣候變遷議題，若要防止氣候變遷，同時提供台灣乾淨穩定能源，「核綠共存是不可避免的」，核電、綠電共同並行，是未來大方向。

童子賢今天上午獲核能學會頒發「特殊貢獻獎」，表揚他在許多場合不遺餘力推廣核能民主應用所做的努力。他接受媒體採訪坦言，獲獎有一點「小意外」，並感謝能與相同理念的人一起努力，替台灣找出乾淨、經濟、智慧，而且穩定、有效率、高品質的電力，「這是我們共同的心願。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

媒體詢問是否擔心核三重啟是假議題，童子賢回應，目前為止相關主管機關和領導人，都很認真應對全球氣候變遷議題，如果要防止氣候變遷，又要提供台灣乾淨與穩定的能源，「我想核綠共存是不可避免的」，他認為政治層面上的互相攻防都有，他不會涉入太多。

媒體詢問，若核三重啟時間須等上2年，相關時程是否會太久。童子賢表示，有關重啟的每月或每年進度，他不是執行機關，就是希望倡導觀念，讓電力更乾淨、更有效率，執行面就讓專業單位去做。

媒體追問，在最新的全球人工智慧（AI）指數中，台灣從去年第21名進步到今年第16名，但在高階AI人才、商業生態系和開發能力等項目分數較低。童子賢表示，台灣人口數約2300萬，占全世界人口比例其實不高，卻可以成為科技產業、尤其是資訊電子產業全球生態系中，不可或缺的重要夥伴角色。

童子賢說，因為台灣站在重要的位置，難免有些時候會忐忑不安，擔心重要性排名是否往前或落後。他直言，無須太過憂慮，台灣能以這麼少的人口數，在目前科技產業及這一波AI浪潮中站在這麼重要的位置，值得大家以穩定心情、往前好好努力，不要患得患失。