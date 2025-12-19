環科工程顧問導入中華電信hiBox全能信箱　打造安全高效率且低碳排之企業級通訊平台

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

環科工程顧問專案負責人林明正副理管理師（左）、環科工程顧問資訊部林凡如經理（右），引進中華電信hiBox全能信箱，強化郵件治理效率並提升整體資安韌性。

科技中心／綜合報導

作為環境檢測與污染管理領域具一定規模與影響力的中大型專業顧問公司，環科工程顧問在協助推動環境監測與污染源管理的工作過程中，其服務對象廣泛涵蓋中央及地方縣市政府等多個公部門單位，並與多達33間國內外指標性企業保持密切合作。他們每天需處理大量來自各地環境監測站、公部門與合作企業的郵件往返。這些郵件不僅包含精準的環境監測數據，更牽涉到稽核紀錄、法規罰則與專案文件，對系統的穩定性、資安防護與高效檢索能力都有極高要求。

然而，隨著郵件總量年年攀升，加上公司積極推動ISO 27001國際資安標準，原本自建的郵件伺服器面臨容量、備份及維運壓力，也逐漸成為資訊部門的沉重負擔。為確保營運穩健與資訊治理品質，環科工程顧問最終決定全面啟動郵件雲端化專案，引進中華電信hiBox全能信箱，成功強化郵件治理效率並提升整體資安韌性。

林凡如經理表示，中華電信hiBox全能信箱的「郵件備份」加值功能滿足了內部郵件存查與即時備份的需求。

垃圾郵件阻擋率提升、郵件備份、快速檢索一次到位　大幅減輕資訊部門維運負擔
環科工程顧問林凡如經理指出：「使用中華電信hiBox全能信箱服務後，最明顯的差異，就是垃圾郵件（SPAM）的阻擋率大幅提升。過去自建系統面臨反垃圾郵件機制頻繁失靈的困境，hiBox透過其高強度過濾引擎，有效淨化信箱環境，大幅降低了資安威脅的潛在風險，資訊部門也因為穩定的hiBox而少了很多諮詢電話，讓我們MIS人員可以更專心處理系統升級與新功能開發等工作。」

環科工程顧問從自建系統轉換至hiBox雲端服務的過程中，曾評估多種郵件伺服器與雲端方案，最終考量郵件容量、安全性、整體成本、以及內部管理風險等因素，決定採用hiBox來全面升級環科工程顧問的郵件系統。

其中，中華電信hiBox全能信箱的「郵件備份」加值功能，充份滿足了環科工程顧問在郵件存查與即時備份的需求，將所有與廠商及公部門往返的郵件全部備份，並支援以關鍵字檢索查閱備份區的特定郵件，相較過往自建系統搜尋備份郵件前要先花時間還原再讀取的模式，hiBox能讓資訊部門收到同仁的郵件時迅速回應、縮短工作處理時程。林凡如經理指出，中華電信hiBox具有異地備份機制，能提供郵件服務跟信件資料多一層的保障，若企業自行建置同等能力，成本將十分可觀，使用中華電信hiBox全能信箱成為高CP值的選擇。

中華電信hiBox全能信箱可支援「多因子認證服務」等加值服務，提供二次身分認證確保合法用戶登入。

除了郵件備份加值功能，hiBox全能信箱亦有「郵件稽核服務」與「多因子認證服務」等加值功能，透過郵件稽核服務，企業可設定關鍵字或過濾機制，針對寄出郵件加以管制，避免使用者操作失誤，同時降低個資與機敏資料外洩風險；多因子認證服務可搭配簡訊或APP，於登入時提供二次身分認證機制，雙重關卡確保使用者為合法用戶，即便駭客偷取密碼也能有效防範。
 

林明正副理管理師指出，中華電信的在地化積極支援讓hiBox全能信箱順利接棒，進而提升企業MIS人員工作效率。

在地服務、快速排除問題　即時支援助郵件系統順利轉型
在評估多家郵件伺服器與雲端方案後，環科工程顧問最終選擇hiBox，原因除了效能與安全性，更看重客服的即時支援能力。

「電話打得通、找得到人來諮詢，進而解決系統問題對企業MIS人員來說很重要。」專案負責人林明正副理管理師分享系統管理的經驗談，以先前導入國外品牌的系統為例，指出當問題迫在眉睫時，國外客服依然需要近一周的時間來排除，有時還會收取額外費用，對比之下中華電信hiBox的服務團隊都在台灣，一通電話就能找到支援，且多數疑難在隔天就能解決，尤其是在轉換初期有許多使用設定需調整的階段，中華電信的積極支援讓郵件系統雲端化專案得以順利接棒，承擔企業互通有無的重責大任。

減碳、減負擔、提升韌性　雲端轉型助攻 ESG 永續經營
郵件雲端化完成後，環科工程顧問的資訊治理與營運效率全面升級，資訊部門也因此得以將更多心力投入在高價值數位化專案。隨著雲端轉型的成效明顯，環科工程顧問也同步展開進一步評估，規劃逐步將內部主機移轉至中華電信hiCloud等平台。

林凡如經理表示，透過雲端化減少硬體維護、降低能耗，不僅提升工作效率，也能呼應企業ESG減碳承諾，將環境保護從業務核心延伸至IT架構，為永續目標貢獻更深的數位能量。

穩定、彈性、安全且具CP值，中華電信hiBox全能信箱不僅為企業IT提供商務級的郵件服務，搭配中華電信龐大的服務團隊，能在關鍵時刻成為企業IT的守備外援，從網通基礎到雲端服務，中華電信將為台灣企業IT轉型擔任引領前行之關鍵推手。
 

歡迎參考官方網站，了解中華電信hiBox全能信箱更多功能：hiBox全能信箱

