大聯盟「台積日」有望　響尾蛇隊CEO曝華航直飛鳳凰城拉票房

▲MLB球隊響尾蛇隊CEO Derrik Hall。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／鳳凰城報導

隨著華航成為首家直飛鳳凰城的國籍航空，不只滿足因為台積電進駐而產生的大量商務往返需求，也為旅遊業數十年如一的美西規劃帶來全新的佈局可能，同時，由於台積電進駐，鳳凰城當地也悄然改變，不只美國職棒大聯盟（MLB）球隊響尾蛇隊CEO Derrik Hall也表示，非常歡迎台灣人來到鳳凰城生活，他會盡力打造更友善的環境讓大家都能更輕鬆地融入當地，更透露有機會和台積電合作舉行家庭日，目前正在努力洽談中。

MLB響尾蛇隊主場就在鳳凰城，其實對台灣人來說也不陌生，因為在經典賽打出好表現的台灣小將林昱珉目前就在響尾蛇隊3A球隊中，在台積電進入後，鳳凰城當地也多出許多台灣人生活，就連去購物商場，店員看到亞洲面孔都會好奇詢問是否在台積電工作，更對台積電員工的生活非常感興趣，響尾蛇隊CEO Derrik Hall也表示，已經有越來越多台灣家庭來球場看球，他也非常歡迎並希望有更多人都可以成為響尾蛇隊球迷。

▲MLB球隊響尾蛇隊主場。（圖／記者高兆麟攝）



Derrik Hall也表示，因應更多台灣人來到球場看球，他會更努力打造更友善的環境，從告示語言、食物到社群上的互動，未來都要做得更好，要讓來到鳳凰城的新住民及未來的台灣旅客，可以更好的融入當地環境，更考慮新增以中文來轉播的頻道，來吸引更多台灣人成為球迷，也讓當地台灣人能夠更好了解比賽內容。

針對台積電進入帶來效益，他也對這項1650億美元的投資案相當看好，更直言現在已經有許多台積電員工攜家帶眷來到鳳凰城定居了，假日也會帶家人來到球場看球，在華航直飛鳳凰城前夕，響尾蛇隊9月也和華航合作舉行「台灣日」，邀請華航總座陳漢銘及球星張泰山開球，在台積電進駐及華航直飛帶動旅客數成長下，他也希望可以吸引更多球迷來到球場看球或參觀，未來也不排除舉行更多台灣相關的主題活動，更透露有機會和台積電合作舉行「家庭日」之類的活動，目前正積極洽談中。