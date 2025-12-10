ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

日股吸金力亞洲第二！高市內閣祭「加薪＋減稅」雙箭　專家點名00949搶賺龍頭財

財經中心／綜合報導

外資今年大舉湧入日本股市，淨流入規模居亞洲第二。展望後市，在日本強力推動投資環境改革、加薪常態化、資本支出抵減等利多帶動下，日股表現仍備受看好。專家指出，台灣投資人若想參與日本未來成長動能，市值型ETF是最輕鬆的入手方式。

根據彭博統計，外資今年以來（截至11/21）買超日股達453億美元，在亞洲市場中僅次於中國；相較於台灣、韓國、印度與泰國普遍呈現資金淨流出，日本吸金力道更顯突出，顯示全球資本對日本走出通縮、經濟重回正軌具有高度信心。首相高市早苗近期更火力全開，引用動漫《進擊的巨人》名言：「把全部投資在我身上！」並高喊「Japan is back」，展現吸引國際資金的強烈企圖。

為了留住外資並提升企業競爭力，高市內閣正全力打造更具吸引力的企業環境。首先是薪資結構改革：高市早苗已召開政勞使會議，希望2026年春鬥勞資談判）延續近兩年逾5%的加薪幅度。日本最大工會「日本勞動組合總連合會」已表態跟進，目標訂為「5%以上」，中小企業更喊出「6%以上」。政府也將編列1兆日圓預算，協助中小企業進行成長投資與薪資調整，希望落實加薪常態化。

其次，為留住產業、強化投資誘因：面對全球製造業回流的競爭，日本政府預計2026年推出「設備投資促進稅制」，企業若在日本進行機械、軟體或新廠投資，可享8%投資額稅額抵減；若受「川普關稅」衝擊，抵減率更可提高至15%。此政策聚焦AI、半導體、量子科技、造船等戰略產業，盼帶動企業擴大國內資本支出，預計為期5年，每年可減輕企業約5,000億日圓稅負。

高市早苗表示，日本已將「危機管理投資」視為經濟成長的核心方向，從經濟安全、能源與糧食安全到國土韌性，政府都將率先投入資金，並透過跨年度預算、監管鬆綁與政府採購，引導民間加速布局。她強調，日本正打造一個讓資金願意進入、企業能放心投資並持續加薪的市場環境。

在政策利多與資金動能雙重推升下，日股後市仍具想像空間。台灣投資人可透過市值型ETF掌握長線布局契機，包括富邦日本（00645）、元大日經225（00661）與復華日本龍頭（00949）等，皆是不錯的選擇。

其中，若想鎖定具國際競爭力、能「賺全世界錢」的日本企業，00949被視為首選。該ETF猶如「日本版 0050」，選股邏輯主打「巴菲特護城河」與「全球競爭力」，嚴選市值逾50億美元、海外營收佔比逾25%的產業龍頭。其成分股聚焦製造業、日本商社、關鍵半導體和娛樂消費業等日本優勢領域，且要求全球市佔率名列前茅，等同讓投資人直接買進「在日本上市的全球級冠軍企業」。

日股吸金力亞洲第二！高市內閣祭「加薪＋減稅」雙箭　專家點名00949搶賺龍頭財（圖／CMoney）
 

關鍵字： 日股ETF巴菲特投資00949高市早苗

