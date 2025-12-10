ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

中國造船業前三季市佔率減一成　韓國現代重工印度設廠添競爭壓力

▲韓新遠洋的2.4萬箱超大型貨櫃船。(圖／業者提供)

▲韓國HD現代集團將在印度興建大型造船廠。(圖／業者提供)

記者張佩芬／綜合報導

韓國HD現代集團本月8日宣布，已與印度泰米爾納德邦政府簽署備忘錄，將在Thoothukudi地區投資20億美元，興建大型造船廠；而另一方面，中國造船業因美國先前祭出的抵制措施，造成今年前三季以載重噸計，全球市佔率自去年的75%降為65%。台船(2208)董事長鄭文隆認為，印度擁人口紅利，加上政府支持，造船業前景可期。

因美國抵制中國造船業，稍早對中國建造船舶祭出額外港口費，造成海運企業開始分散船舶訂單，目前抵制措施暫緩一年，但對中國造船業的傷害還是出現，日本媒體形容，印度造船業打算抓住替代中國的機會。

HD現代選擇泰米爾納德邦，部分原因是該地區的氣候條件與韓國主要造船基地蔚山相似。這是HD現代集團繼在越南和菲律賓佈局後，在亞洲的又一重要海外擴張舉措，被業界解讀為全球造船巨頭通過佈局低成本地區，應對中國造船業競爭壓力的關鍵一步。

印度目前擁有28家本土造船廠，但以建造中小型船舶為主，缺乏建造大型船舶的經驗，目前在全球造船市場的市佔率不到1%，成長空間很大。

為吸引投資，印度政府在2025-2026財年聯邦預算中，撥款2500億盧比設立海事發展基金，並為建造環保型船舶提供20-30%的財政支援。HD現代此次建廠，被視為印度實現其造船強國目標的關鍵拼圖。

該集團之前已與印度最大的國有船廠科欽造船廠簽署了長期合作備忘錄，在船舶設計、技術合作和人才培養等方面展開合作。近年來該集團已系統性的在多個低成本國家建立或重啟生產基地。

其海外佈局的核心邏輯是：將部分商用船舶的建造轉移至工作力成本更低的地區，以保持價格競爭力，同時緩解韓國本土工作力短缺和成本上升的壓力。

HD現代計劃在新加坡設立一家投資公司，以統一監督和管理其在越南、菲律賓等地的海外生產基地，實現供應鏈和人力資源的協同，為中國造船業帶來了新的競爭壓力。

面對成本競爭，中國船廠選擇的道路是向智慧化、高端化轉型，以提升生產效率和品質。例如，舟山中遠海運重工引入機器人生產線後，型材切割效率提升了約68%，生產環境也得到大幅改善。

福建船政等企業通過工藝創新和精細化管理，顯著提升了高附加值船舶的建造效率和精度。 同時，國內「國貨國運」的需求以及汽車廠自建船隊的熱潮，也為中國造船業提供了穩定的訂單支撐。

大陸媒體分析，對於印度而言，獲得HD現代的先進技術轉移至關重要，該投資可能使印度在LNG運輸船等高附加值船型的建造能力進入全球前八。中國造船業在短期內受到直接衝擊的可能性有限。

菲律賓、越南、印度等新興造船國家，目前仍以中小型船舶為主，缺乏高技術、重裝船舶的完整設計和交付能力，從立項到形成規模產能仍需數年時間。

長期來看，全球造船業可能形成新的分工格局：韓國專注於研發和高端船型(如LNG船)，中國憑藉全產業鏈和智慧化優勢覆蓋全譜系船型，而東南亞和南亞的海外基地則承接部分標準化商用船訂單。

當被問及投資印度的考量時，HD現代方面表示：「印度是一個具有強勁增長潛力的市場，並得到了政府培育造船業的堅定承諾支援。 在Thoothukudi，當地政府已將建立船廠列為重振經濟的首要任務，並承諾為專案提供激勵和補貼。」不遠處，韓國現代汽車和三星電子等企業的工廠早已落地生根，新的港口設施投資也在進行中。

這座規劃中的船廠，如同投入平靜湖面的一顆石子，其激起的漣漪正從印度南部的海岸，擴散至整個全球造船業的版圖。印度造船雖然不如中國發達，但還是需要有關部門和國內船廠重視。

國內業界則分析，歐洲企業因為歷史因素，與印度往來密切，地中海航運前初就提出投資印度造船廠計畫，馬士基與印度柯欽船廠與簽有修造船合作計畫，法國達飛本月發佈公告，確認已與印度科欽船廠簽署建造6艘1700箱(20呎櫃)雙燃料LNG支線貨櫃船的意向書，成為在印度下單的首個專案。

克拉克森數據顯示，今年前三季中國造船訂單量為1050萬噸，較去年同期的2690萬噸下降61%。上海市船舶與海洋工程學會理事長邢文華指出：「世界經濟和造船業已進入增長放緩、不確定性加劇的新週期。中國船廠展現出強韌韌性，正在發揮穩定全球造船供應鏈的作用。」

關鍵字： 中國造船業前三季市佔率減一成現代重工印度設廠

