ETF大換血　謝金河一口氣點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

每一季的重量級ETF大換血，誰進？誰出？總是引來市場高度關注！像財信傳媒董事長謝金河一口氣點名近20家企業，談論市值興衰起落，從AI產業鏈、伺服器、記憶體到金融族群都掃過一輪。不過，PTT鄉民卻崩潰哀號，直呼根本是「死亡筆記本」，「一次點這麼多檔是真的想害人哦。」

元大台灣50（0050）近日公布最新換股名單，謝金河分析，台股市值版圖正在AI浪潮下快速重組。像貿聯、健策、致茂、南亞科等成為市場新寵，勤誠更以從6、70元衝上1110元的驚人成績被譽為「奔馳代表」。此外，緯創、緯穎、鴻海等伺服器供應鏈企業動能依舊強勁，金融股如元大金、玉山金、新光金、華南金也被納入本次焦點。他強調，企業的市值才是檢視長期競爭力的核心，而非短線價格波動。

文章被轉發到PTT，有投資人認同謝金河的觀點，認為這正切合台股今年的主流趨勢，ETF換股本就是市場動態的反映，「全中」、「雙煞點名，明天就懂」、「一次點名20檔」。

同時，也有投資人將關注焦點放回產業基本面，認為AI、記憶體、金融等族群確實是今年台股的主要成長動能，這波被點名與ETF調整對應的是結構性的市場演變，屬於合理現象。

但另一派網友則反應激烈，甚至用「死亡筆記本」、「地圖砲」來形容這次點名事件，「請停止點名」、「完了」、「死亡名單出來了」、「一次點這麼多檔是真的想害人哦」、「一次點二十檔，是個狠人」、「剛好我都沒有，嚇死我…感謝老謝放過」、「被點名的瑟瑟發抖」。