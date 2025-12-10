王品集團宣布明年調薪最高10%　招募逾1200人

▲王品。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

王品集團（2727）宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為36,800元起、計時同仁時薪加全勤津貼210元起，品牌調幅最高10%，其中燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬起。全年預計釋出超過1,200名正職職缺，招募以燒肉、火鍋為主。正職同仁每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有機會挑戰年薪200萬。



王品集團因應多品牌展店需求，2026年在台灣目標新增30家以上門店、元旦起調升品牌正職起薪含全勤為36,800元起，比基本工資高25%。看好火鍋加上燒肉市場在台灣超過600億商機，集團展店策略以燒肉及火鍋為主，為延攬優秀餐飲人才，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬起、調幅5%。其中，「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬、最快培訓7個月，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。燒肉、火鍋計時同仁時薪加全勤獎金、夜間津貼時薪最高可以領260元。



瞄準外食剛需市場，國民平價火鍋「石二鍋」也是展店重點品牌，「石二鍋」以全台皆有密集據點的優勢，為求職者提供就近工作的便利。「石二鍋」推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，挑戰月薪6萬元起。除了薪資優於市場行情，同仁也享有年終獎金、分紅獎金、國外旅遊補助等多樣福利。

近年王品積極啟用多元用工，並致力打造友善工作環境，截至12月統計，集團中高齡夥伴有800人以上，較去年同期成長近二成。歡迎餐飲優秀人才一起打拼，打造夢想起飛的舞台。

