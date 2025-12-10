LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

▲LINE Pay Money 。（圖／LINE Pay提供）

記者陳瑩欣／台北報導

電子支付夯翻天！LINE Pay 推出 LINE Pay Money 後用戶申請潮爆發，官方證實，目前開通用戶數已突破百萬人次。不過也因為申請人數激增，導致客服進件量暴增，人工審核時間拉長至約5個工作天。此外，不少網友關心的便利商店支付問題，LINE Pay 也透露，7-ELEVEN 目前尚未開通 LINE Pay Money 付款，建議改用LINE Pay原綁定的信用卡付款。

LINE Pay 官方臉書粉專釋出 8 大常見問答（QA），針對申請流程、回饋、綁定、使用地點等熱問一次解答：

[廣告]請繼續往下閱讀...

Q1：我的申請還在人工審核，多久才會好呢？

A1：感謝各位對 LINE Pay Money 的支持，目前成功開通用戶數已突破百萬。

因客服進件量暴增，目前人工審核約需 5 個工作天，審核小組已全速努力審核中，請再稍等我們一下喔！

▲LINE Pay Money開通審核要5天。（圖／翻攝LINE Pay臉書粉絲團）

Q2：我在 7-11 無法使用 LINE Pay Money 交易

A2：7-11 目前尚未開通 LINE Pay Money 付款，建議先使用LINE Pay原先綁定的卡片進行交易（中信、富邦、聯邦、台新、國泰世華卡皆可！）

Q3：開通 LINE Pay Money 帳戶後，付款方式有什麼不一樣？

A3：LINE Pay 新增 LINE Pay Money 電子支付服務，期待能帶給大家更完整的支付體驗！

在開通 LINE Pay Money 帳戶後，會員可使用聊天室轉帳、分帳以及 5000 項以上的生活繳費等功能。

付款方式也有更多選擇！除了可綁定信用卡在 65 萬以上的 LINE Pay 店家消費，合作商店也陸續支援 LINE Pay Money 餘額付款，因正值轉換期間，如有無法交易的狀況，請切換為信用卡付款再試試喔！

Q4：邀請朋友開通 LINE Pay Money 帳戶會有獎勵嗎？

A4：2025.12.6 ～ 2025.12.31，由 LINE Pay 主頁下方的「更多推薦服務」>「邀請好友」入口邀請好友，分享好友數最多的前 7722 名，可獲得 LINE POINTS 88 點獎勵！

Q5：我目前還是可以使用 LINE 好友轉帳功能，那還需要開通 LINE Pay Money 嗎？

A5：目前 LINE 聊天室轉帳裡的 iPASS MONEY 選項將只保留到 2025.12.31，建議及早開通 LINE Pay Money 帳戶，繼續享受聊天室轉帳與合作銀行提領 0 手續費 的服務喔！

Q6：我原本綁定的 LINE POINTS 點數回饋卡，開通 LINE Pay Money 帳戶之後還是會有回饋嗎？

A6：有的！開通 LINE Pay Money 帳戶後，使用綁定的點數回饋卡付款依然可享受 LINE POINTS 回饋。

請留意卡片綁定狀態、交易是否符合回饋資格，請詳見發卡銀行公告喔！

Q7：哪裡可以使用 LINE Pay Money 帳戶付款？

A7：打開 LINE Pay「好康地圖」，點擊右下綠色錢包圖示，即可查看附近支援 LINE Pay Money 餘額付款的商店喔！

用戶及商店都需要完成一定的申請流程以開通 LINE Pay Money 服務，轉換期間仍可使用原綁定的信用卡進行付款，感謝大家的耐心與理解！

Q8：LINE Pay Money 也有自動儲值的功能嗎？

A8：有的！

請由 LINE Pay「我的選單」>「儲值」>「自動儲值」，即可依照需求開啟「自動儲值交易差額」和「自動儲值帳戶餘額」喔！