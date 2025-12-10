2026光通訊的光速時刻　科技巨頭佈局矽光加速中廠領先

AWS和Marvell近期相繼在光通訊產業的布局，將能推動矽光子、CPO和高速資料中心加速使用光學互連，Astera Labs、Credo和Fabrient可望受惠。全球前十大光通訊收發模組廠商中，有六家是中國企業，且他們在境外營收占比高，北美大型CSP業者都是他們的客戶。

文／魏聖峰

隨著雲端運算、AI/5G應用快速成長，全球市場對高速傳輸的需求越來越大，這就提升光通訊產業的重要性。日前亞馬遜在AWS年會中宣布將在下一代自研ＡＩ訓練晶片Trainium4將整合Nvidia的NVLink Fusion。這代表AWS不只自研AI的GPU，還要把NVLink互連技術深度內嵌進自家晶片，以支援大規模AI/ML訓練與推論。這項技術有可能對矽光子、ＣＰＯ和高速資料中心互連帶來顯著的影響，加速光通訊的發展。

AWS是全球最大雲端運算業者，上半年市占率達三一％，高於微軟、谷歌和其他雲端運算業者，該公司的技術發展走向對產業有很大的影響。亞馬遜要把NVLink Fusion整合進Trainium4，等於是要把這款晶片採用NVLink互連技術嵌進自家晶片和機架架構，來支援大規模AI/ML訓練與推論。NVLink Fusion的背後，是依賴高效率、低延遲和高頻寬的晶片內部互連（inter-chip）和節點互連（inter-node）的通訊能力。因應ＡＩ模型與資料量爆炸成長，單靠傳統電氣（如PCle）連結的方式已經很難滿足超大規模叢集的需求，這就是業界急於要採用矽光子加上通訊模組和ＣＰＯ的方式，來解決高速傳輸的需求。

Marvell Technologies最近收購矽光子晶片新創公司Celestial AI，也是因應未來ＡＩ和資料中心的升級潮。Marvell是全球僅次於博通的第二大ASIC業者，收購矽光晶片新創公司能讓該公司有更多的ＩＰ來源，能服務更多因應光通訊需求成長的客戶。AWS是Marvell的客戶，雙方簽署為期五年的策略合作協議，以推動雲端運算和資料中心半導體技術的發展，這也包括提供客製化ＡＩ解決方案和光學產品。

Nvidia執行長黃仁勳在GTC 2025大會上宣布，透過將光學元件與交換器ASIC整合，取代傳統可插拔光學收發器，以提高能源效率並滿足ＡＩ時代龐大資料傳輸的需求。未來Nvidia的Rubin架構也計畫廣泛採用此技術。根據Nvidia的進度，二五年下半年推出的Quantum-X Photonics InfiniBand交換器將搭載ＣＰＯ技術將首先出貨，明年下半年推出的Spectrum-X Photonics Ethernet交換器也搭載ＣＰＯ技術，這兩項搭載ＣＰＯ的技術將出貨和上市，就會帶動光通訊產業的實際需求。

光通訊年複合成長率八．六％

據研調機構Spherical Insights預估，全球光通訊和網路市場在二○二二年規模約二一三．六億美元，預估到二○三二年將達到四八七．四億美元，年複合成長率八．六％，亞太地區將是光通訊成長最快的地區。隨著資料中心增加、都市化、網路滲透率的提高、生成式ＡＩ興起以及大型語言模型的需求，都是推動光通訊做為資料中心內部連結的主要方案。還有５Ｇ和未來６Ｇ基地站的設置，光纖將作為回傳網路的骨幹，這對於支撐高速無線通訊非常重要。

AWS採用NVLink作為下一代自研ＡＩ自研晶片的傳輸架構，已經對業界和金融市場造成影響。當這消息傳出後，對半導體等級連結解決製造商的Astera Labs、Credo和Fabrient等光通訊關聯度很高的公司股價帶動激勵作用，卻對這幾年業績快速成長的Arista Networks的股價造成影響。Astera Labs提供PCLe、CXL、乙太以及對NVLink支援的解決方案。該公司已經公告將提供對NVLink Fusion的解決方案，透過客製化連結（custom connectivity）解決方案、讓超大型資料中心服務商可以用NVLink加上自己的客製化矽晶片、加速器、GPU/CPU的混合架構，提供內部連結的解決方案。

Credo光學和高速連結布局深

面對高密度、高頻寬和低延遲的要求，Astera Labs對於可以被客製化的技術提供高階互連和管理解決方案，這樣的技術能力是該公司的強項。就長線來看，一旦NVLink和CPO成為主流，Astera Labs可服務市場的客戶將比以前大得多，未來訂單成長也可望大得多，這是該公司的機會。今年前三季，Astera Labs營收五．八二億美元，已超過去年全年的三．九六億美元。前三季ＥＰＳ一．二六美元，也超過去年全年的○．八四美元。（全文未完）

