ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2026光通訊的光速時刻　科技巨頭佈局矽光加速中廠領先

圖／先探投資週刊

AWS和Marvell近期相繼在光通訊產業的布局，將能推動矽光子、CPO和高速資料中心加速使用光學互連，Astera Labs、Credo和Fabrient可望受惠。全球前十大光通訊收發模組廠商中，有六家是中國企業，且他們在境外營收占比高，北美大型CSP業者都是他們的客戶。

文／魏聖峰

隨著雲端運算、AI/5G應用快速成長，全球市場對高速傳輸的需求越來越大，這就提升光通訊產業的重要性。日前亞馬遜在AWS年會中宣布將在下一代自研ＡＩ訓練晶片Trainium4將整合Nvidia的NVLink Fusion。這代表AWS不只自研AI的GPU，還要把NVLink互連技術深度內嵌進自家晶片，以支援大規模AI/ML訓練與推論。這項技術有可能對矽光子、ＣＰＯ和高速資料中心互連帶來顯著的影響，加速光通訊的發展。

AWS是全球最大雲端運算業者，上半年市占率達三一％，高於微軟、谷歌和其他雲端運算業者，該公司的技術發展走向對產業有很大的影響。亞馬遜要把NVLink Fusion整合進Trainium4，等於是要把這款晶片採用NVLink互連技術嵌進自家晶片和機架架構，來支援大規模AI/ML訓練與推論。NVLink Fusion的背後，是依賴高效率、低延遲和高頻寬的晶片內部互連（inter-chip）和節點互連（inter-node）的通訊能力。因應ＡＩ模型與資料量爆炸成長，單靠傳統電氣（如PCle）連結的方式已經很難滿足超大規模叢集的需求，這就是業界急於要採用矽光子加上通訊模組和ＣＰＯ的方式，來解決高速傳輸的需求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Marvell Technologies最近收購矽光子晶片新創公司Celestial AI，也是因應未來ＡＩ和資料中心的升級潮。Marvell是全球僅次於博通的第二大ASIC業者，收購矽光晶片新創公司能讓該公司有更多的ＩＰ來源，能服務更多因應光通訊需求成長的客戶。AWS是Marvell的客戶，雙方簽署為期五年的策略合作協議，以推動雲端運算和資料中心半導體技術的發展，這也包括提供客製化ＡＩ解決方案和光學產品。

Nvidia執行長黃仁勳在GTC 2025大會上宣布，透過將光學元件與交換器ASIC整合，取代傳統可插拔光學收發器，以提高能源效率並滿足ＡＩ時代龐大資料傳輸的需求。未來Nvidia的Rubin架構也計畫廣泛採用此技術。根據Nvidia的進度，二五年下半年推出的Quantum-X Photonics InfiniBand交換器將搭載ＣＰＯ技術將首先出貨，明年下半年推出的Spectrum-X Photonics Ethernet交換器也搭載ＣＰＯ技術，這兩項搭載ＣＰＯ的技術將出貨和上市，就會帶動光通訊產業的實際需求。

光通訊年複合成長率八．六％

據研調機構Spherical Insights預估，全球光通訊和網路市場在二○二二年規模約二一三．六億美元，預估到二○三二年將達到四八七．四億美元，年複合成長率八．六％，亞太地區將是光通訊成長最快的地區。隨著資料中心增加、都市化、網路滲透率的提高、生成式ＡＩ興起以及大型語言模型的需求，都是推動光通訊做為資料中心內部連結的主要方案。還有５Ｇ和未來６Ｇ基地站的設置，光纖將作為回傳網路的骨幹，這對於支撐高速無線通訊非常重要。

AWS採用NVLink作為下一代自研ＡＩ自研晶片的傳輸架構，已經對業界和金融市場造成影響。當這消息傳出後，對半導體等級連結解決製造商的Astera Labs、Credo和Fabrient等光通訊關聯度很高的公司股價帶動激勵作用，卻對這幾年業績快速成長的Arista Networks的股價造成影響。Astera Labs提供PCLe、CXL、乙太以及對NVLink支援的解決方案。該公司已經公告將提供對NVLink Fusion的解決方案，透過客製化連結（custom connectivity）解決方案、讓超大型資料中心服務商可以用NVLink加上自己的客製化矽晶片、加速器、GPU/CPU的混合架構，提供內部連結的解決方案。

Credo光學和高速連結布局深

面對高密度、高頻寬和低延遲的要求，Astera Labs對於可以被客製化的技術提供高階互連和管理解決方案，這樣的技術能力是該公司的強項。就長線來看，一旦NVLink和CPO成為主流，Astera Labs可服務市場的客戶將比以前大得多，未來訂單成長也可望大得多，這是該公司的機會。今年前三季，Astera Labs營收五．八二億美元，已超過去年全年的三．九六億美元。前三季ＥＰＳ一．二六美元，也超過去年全年的○．八四美元。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2382期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【連喊9次糟糕】台灣夫妻遇7.6強震！ 太太驚喊：這2樓欸

推薦閱讀

台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

晶圓代工龍頭台積電（2330）今（10）日公佈 2025 年 11 月營收報告。2025年11月合併營收約為新台幣3,436億1,400萬元，為史上第3高，惟較上月減少了6.5%，較去年同期增加了24.5%。

2025-12-10 13:36
主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

主動式ETF、小台積分割人氣爆棚　11月定期定額戶數雙雙增逾2成

證交所公布11月定期定額ETF排行榜前20檔出爐，除元大台灣50（0050）依然是投資人心頭好之外，榜單中上唯一的主動式ETF主動統一台股增長（ 00981A）11月扣款戶數飆破2萬，月成長率飆高至28%，居11月中戶數成長率最快，其次則是有「小台積電」之稱的富邦科技（0052），在11月底完成分割後恢復交易也帶動定期定額人數大幅成長23％。

2025-12-10 13:12
定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

證交所所公布11月定期定額交易戶數20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。

2025-12-10 12:41
一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

金控11月自結獲利陸續出爐，除了富邦金（2881）、國泰金（2882），以及台新新光金（2887）等三家尚未公布，已有10家已經出爐，合計稅後淨利278.84億元，前11月合計2970.52億元，較去年同期成長6.49%，中信金（2891）、玉山金（2884）、第一金（2892）、永豐金（2890）、華南金（2880）等五家超越去年全年。

2025-12-10 00:05
瘋搶黃金！泰最大交易商營收飆近5兆　超車國家全年支出預算

瘋搶黃金！泰最大交易商營收飆近5兆　超車國家全年支出預算

黃金交易風潮持續延燒！泰國最大黃金交易公司華生行（Hua Seng Heng）執行長塔那叻．帕薩翁（Tanarat Pasawongs）表示，受到金價創新高與民眾瘋搶黃金影響，今年該公司營收可能飆上5兆泰銖（約新台幣4.91兆元），創下歷史新高。

2025-12-10 12:25
LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

電子支付夯翻天！LINE Pay 推出 LINE Pay Money 後用戶申請潮爆發，官方證實，目前開通用戶數已突破百萬人次。不過也因為申請人數激增，導致客服進件量暴增，人工審核時間拉長至約5個工作天。此外，不少網友關心的便利商店支付問題，LINE Pay 也透露，7-ELEVEN 目前尚未開通 LINE Pay Money 付款，建議改用LINE Pay原綁定的信用卡付款。

2025-12-10 10:56
PCB概念股業績撐腰！尖點觸漲停　金居出關首日急拉8%

PCB概念股業績撐腰！尖點觸漲停　金居出關首日急拉8%

上市櫃營收預計今（10日）前完成公告，台股資金在具有業績題材個股上流竄，PCB概念股鑽針廠尖點（8021）股價觸及151.5元漲停價，電解銅箔廠商金居（8358）今解除分盤限制，恢復正常交易，股價早盤一度大漲逾8%。

2025-12-10 10:37
馬斯克「太空AI」題材加持！　元晶連續2天漲停

馬斯克「太空AI」題材加持！　元晶連續2天漲停

特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖題材加持，元晶（6443）延續昨（9）日強勁走勢，開盤跳高直接拉上16.5元漲停鎖死，接近十點左右，漲停委買張數仍有2.5萬多張，中低價太陽能族群聯合再生（3576）、茂迪（6244）跟進反攻，股價漲幅分別逾5%、4%。

2025-12-10 10:13
SK海力士爆赴美掛牌抬身價　縮小與美光、台積電估值差距

SK海力士爆赴美掛牌抬身價　縮小與美光、台積電估值差距

韓國記憶體大廠 SK海力士（SK Hynix）傳出正評估赴美掛牌可能性。公司今（4）日在提交給主管機關的文件中證實，正「檢視各種提升企業價值的方式」，其中包含以庫藏股方式赴美上市，但目前尚未有任何定案。消息曝光後，再度引發市場關注其是否將追隨美國同業，藉美國資本市場補上估值差距。

2025-12-10 09:54
抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

儲存、網通及 AI 運算整合解決方案提供商威聯通科技( 7805)於10日至12月12日開始公開申購，公開申購股數計607張，公開申購承銷價為558元，12月16日將公開抽籤，若以今9日收盤價764元計算，一張價差高達20.6萬元。

2025-12-10 06:00

讀者迴響

熱門新聞

ETF大換血　謝金河點名近20檔！PTT哀號：死亡筆記本

LINE Pay Money開通爆量！「審核要等5天」　7-11還未上線

北部超商295元買咖啡　刷載具中百萬

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

H200終於能賣了！北京卻想「卡關」

專家：陸不信任不需要H200晶片　點出輝達背後目的

一表看10家金控前11月獲利表現　玉山金成長最佳

抽中有望現賺20萬　威聯通申購起跑

王品集團宣布明年調薪最高10%　招募逾1200人

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

散裝新船訂單暴跌創2020年以來低點　波及前11個月運力減54%

台積電11月營收3436.14億元史上第3高　月減6.5%、年增逾2成

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

134萬輛機車族注意　未保強制險可處3千元罰鍰、註銷牌照

中國反制川普？　輝達H200晶片申購設限制

主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

捨棄台積電爽缺「去Google拚一把？」過來人點頭

定期定額ETF上半年人氣王出列　一表看上漲幅前10大

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！
16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

16槍狙殺豪宅男！　幕後主謀竟是陳零九「閃兵同梯」　黑幫企劃4個月設17斷點滅跡

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

仙塔律師改口認罪！扮詐團內鬼助洗錢　願繳回陪訊鐘點費求減刑

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

李章宇婚禮被虧「吃那麼多飯」　全炫茂致詞超長⋯台下各種分心XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366