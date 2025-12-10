快訊／台股收盤大漲218.13點　台積電漲25元至1505

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲218.13點，以28400.73點作收，漲幅0.77％，成交量4921.79億元。

美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲8.16點開出，指數開高走高，盤中最高達28417.09點，最低28190.76點，終場收在28400.73點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1505元，漲幅1.69％；鴻海（2317）下跌1.5元至233.5元；聯發科（2454）上漲40元至1460元；廣達（2382）下跌3.5元來到292.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。

今天漲幅前5名個股為毅嘉（2402）上漲6.1元，漲幅10％；元晶（6443）上漲1.5元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲1.5元，漲幅10％；GIS-KY（6456）上漲4.3元，漲幅9.95％；超豐（2441）上漲7.2元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為中航（2612）下跌5元，跌幅7.51％；泰福-KY（6541）下跌4.7元，跌幅7.42％；榮惠-KY創（6924）下跌5元，跌幅7.25％；神達（3706）下跌6.5元，跌幅6.89％；瀚荃（8103）下跌6.1元，跌幅6.65％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 毅嘉（2402） 67.1 ▲6.1 ▲10.0％ 元晶（6443） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ 鴻碩（3092） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ GIS-KY（6456） 47.5 ▲4.3 ▲9.95％ 超豐（2441） 79.7 ▲7.2 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中航（2612） 61.6 ▼5.0 ▼7.51％ 泰福-KY（6541） 58.6 ▼4.7 ▼7.42％ 榮惠-KY創（6924） 64.0 ▼5.0 ▼7.25％ 神達（3706） 87.9 ▼6.5 ▼6.89％ 瀚荃（8103） 85.6 ▼6.1 ▼6.65％

