快訊／台股收盤大漲218.13點　台積電漲25元至1505

台股今（10日）開高走高，加權指數終場大漲218.13點，以28400.73點作收，漲幅0.77％，成交量4921.79億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以上漲8.16點開出，指數開高走高，盤中最高達28417.09點，最低28190.76點，終場收在28400.73點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1505元，漲幅1.69％；鴻海（2317）下跌1.5元至233.5元；聯發科（2454）上漲40元至1460元；廣達（2382）下跌3.5元來到292.5元；長榮（2603）上漲0.5元至179元。
今天漲幅前5名個股為毅嘉（2402）上漲6.1元，漲幅10％；元晶（6443）上漲1.5元，漲幅10％；鴻碩（3092）上漲1.5元，漲幅10％；GIS-KY（6456）上漲4.3元，漲幅9.95％；超豐（2441）上漲7.2元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為中航（2612）下跌5元，跌幅7.51％；泰福-KY（6541）下跌4.7元，跌幅7.42％；榮惠-KY創（6924）下跌5元，跌幅7.25％；神達（3706）下跌6.5元，跌幅6.89％；瀚荃（8103）下跌6.1元，跌幅6.65％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|毅嘉（2402）
|67.1
|▲6.1
|▲10.0％
|元晶（6443）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|鴻碩（3092）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|GIS-KY（6456）
|47.5
|▲4.3
|▲9.95％
|超豐（2441）
|79.7
|▲7.2
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中航（2612）
|61.6
|▼5.0
|▼7.51％
|泰福-KY（6541）
|58.6
|▼4.7
|▼7.42％
|榮惠-KY創（6924）
|64.0
|▼5.0
|▼7.25％
|神達（3706）
|87.9
|▼6.5
|▼6.89％
|瀚荃（8103）
|85.6
|▼6.1
|▼6.65％
資料來源：證交所
