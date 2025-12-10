金融業愈發達社會愈不平等　存保董座黃天牧：喊話「不忘初衷」

▲中央存保董事長黃天牧以「凡是過往，皆為序章」發表專題演講，分享台灣 ETF 市場發展與金融職涯心得。（圖／金英講座提供）

記者陳瑩欣／台北報導

由國立政治大學金融學系、政大金融系系友會與凱基投信共同舉辦的「金英講座」，於 12 月 9 日舉行「資產管理新趨勢論壇」。本次論壇邀集台灣金融監理與投信業多位重量級校友返校分享，包括中央存保董事長、前金管會主委黃天牧，以及多家投信公司的董事長與高階主管，從 ETF 市場變化、金融監理觀察到青年投資思維，提供學生直接接觸產業脈動的機會。

黃天牧以「凡是過往，皆為序章」為題發表演講，從台灣 ETF 市場快速成長談起。他指出，台灣有超過1500萬名的ETF受益人，代表資產管理業已連結社會各階層，為台灣各階層民眾提供理財服務，達到普惠金融目標。



「為什麼金融業愈發達，社會卻愈不平等？」黃天牧引用前輩曾向他提出的提問，提醒學生與年輕從業者保持「悲天憫人」的胸懷，理解金融業的任務，不僅是提供投資標的，更是協助大眾提升財務韌性。



他分享過去在金融體系服務的五點重要體悟：「悲天憫人」、「行穩致遠」、「憂患意識」、「逆境為師」、「不忘初衷」。他強調金融監理的核心，在於為「尚未發生的風險」做準備。他也提醒學生，想在金融業脫穎而出，除了專業知識，還需具備誠信、熱誠、韌性與同理心，金融從業人員千萬要時刻注意風險管理。

ETF產品精緻化成趨勢

下半場座談論壇講者包括凱基投信董事長丁紹曾、富邦投信董事長黃昭棠、凱基投信投資長歐陽渭棠與國泰投信發言人鄭立誠。四位講者皆為政大校友，也是推動台灣資產管理市場的重要代表，展現政大金融在產業中的深厚影響力。

▲右起凱基投信董事長丁紹曾、國泰投信發言人鄭立誠、富邦投信董事長黃昭棠、凱基投信投資長歐陽渭棠於論壇中進行 ETF 高峰座談，分享資產管理市場趨勢。（圖／金英講座提供）



與談講者普遍認同3大觀點：1、主動式 ETF 的接受度提升，可納入更多非量化投資邏輯；2、策略型、平衡型與目標導向型產品將成為下一階段市場重點；3、更多資產類別將 ETF 化，提高投資人取得多元商品的便利性。

丁紹曾領銜主持時指出，過去5年間台灣 ETF 從市值型、高股息、主題型逐步擴展至主動式、多資產與平衡策略產品，加上外商投信加入市場，使 ETF 呈現多元化與策略創新。

黃昭棠補充，ETF 常被誤解為「簡化投資工具」，但實際上是高效率的資金配置平台；投資人可依人生階段調整適合的 ETF 組合，以達成不同目標。

青年投資觀：紀律 × 簡化工具 × 長期累積

面對年輕族群常見的投資起步問題，歐陽渭棠提出「紀律投資」「選擇市值型 ETF」「長期累積」三大原則。他表示，ETF 能降低選股難度，是資產累積初期的良好工具。

鄭立誠則指出，投資前應先建立儲蓄習慣，並避免投入尚未充分理解的金融商品。他認為，了解自身投資邏輯，是降低風險、提升勝率的核心。

對於「定期定額如何調整」的提問，黃昭棠回應，投資策略可隨人生階段調整，例如年長者可提高高股息與債券 ETF 比重，以追求更穩定的現金流。

▲政大副校長蔡維奇表示，金英講座匯聚產業重量級講者，有助學生掌握全球資產管理趨勢。（圖／金英講座提供）

政大副校長蔡維奇表示，本次論壇匯聚產業重量級講者，有助學生掌握全球資產管理趨勢，並理解金融產業所需的跨域能力。

政大金融系系友會理事長江永裕指出，資產管理已成現代投資人高度關注的議題，系友會將持續協助加強系上與產業的合作。

▲政大金融系系友會理事長江永裕致詞，期望深化產學合作並支持學生接軌資產管理實務。（圖／金英講座提供）

金融系副教授林靖庭表示，「金英講座」承續前系主任侯金英教授的教育精神，本次受邀講者皆為政大優秀系友，讓學生得以將課堂知識與產業實務緊密結合，對職涯發展助益良多。

「金英講座」亦象徵對侯金英教授的紀念與致敬。侯金英曾任遠東國際商業銀行董事長，於今年 10 月 3 日安詳辭世，享耆壽 95 歲。她長年投身金融教育與銀行業務，即使九十多歲仍每日上班。今年 8 月底，她仍親自出席金英講座成立晚會，展現持續關注教育與人才培育的熱忱。講座以其名命名，亦期望延續她對金融專業與人才發展的深厚貢獻。