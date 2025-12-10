ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

大車隊前11月營收年增4.07%　受惠計程車與生活媒合服務成長

▲楊祐寧擔任55688首位代言人。（圖／55688集團提供）

▲楊祐寧擔任大車隊斯所屬55688集團首位代言人。（圖／55688集團提供）

記者張佩芬／台北報導

大車隊(2640)11月單月合併營收為2.69億元，年增5.07%；累計1月至11月合併營收為28.4億元，年增4.07%。55688集團11月份業務成長，主要來自計程車媒合服務及生活媒合服務，合併年增分別為3.88%、4.65%。

受益於年終聚會與尾牙活動進入高峰，酒後代駕需求全面攀升。55688代駕11月單月服務量較去年同期增長超過30%，顯示民眾對安全返家的重視與日俱增。在人力調度、行程控管與科技派遣系統優化助攻下，除了北部都會區穩定成長外，持續加大品牌宣傳與在地推廣，成功帶動南部市場快速起飛，尤其南二都的台南、高雄，11月代駕需求更呈現「翻倍成長」，展現消費者高度信任55688集團的專業與服務品質。

55688集團成立適逢20周年，近日於記者會上正式宣布與首位品牌代言人楊祐寧合作。營運數據上，執行長林念臻表示，平台駕駛已突破2.9萬名、市占率達46%，接下來將持續以AI、大數據強化派遣與圖資能力，並與GOOGLE深度合作，大幅提升駕駛派遣效率與消費者的乘車體驗。在ESG成效方面，目前每年可為台灣減少8億磅碳排量，相當於3,700萬棵樹的吸碳量，展現永續移動的企業決心。

社會責任上，近日55688台灣大車隊蔡姓駕駛在載客過程中，察覺乘客通話內容多次提及金錢與帳戶交易，疑似涉及詐騙活動，暗中向屏東縣東港警分局通報，成功協助警方攔查逮捕該名詐騙車手，並查扣其剛收取的60萬元贓款。

東港分局正式發函感謝，肯定55688集團的完善訓練及駕駛的機警通報，強調計程車駕駛已成為反詐行動的重要力量。

根據內政部警政署165打詐儀錶板公布的2025 年11月統計，全台財產損失金額高達新台幣 59.9 億元。近期更有許多詐騙車手為躲避追查，轉而搭乘計程車與多元計程車作為出行工具。55688集團表示，全力支持政府與警方的打詐政策，不斷強化全體駕駛的防詐訓練與通報機制，讓每一位駕駛在關鍵時刻均能「一直都在」。

