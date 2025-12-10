記憶體千金股群聯11月營收開獎　月減0.2%、年增逾6成

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠群聯電子 (8299) 今日公佈2025年11月營運結果，合併營收為新台幣70.22億元，月減0.2%，但年成長達62%，為歷史同期新高。年度累計至11月份營收達新台幣639.52億元，年成長18%，刷新歷史同期新高。



群聯電子執行長潘健成表示：「11 月群聯控制晶片總出貨量年增 84%，其中 PCIe SSD 控制晶片更達到年增 118%，顯示 NAND 儲存市場正快速朝向高速傳輸技術演進。企業級SSD、AI 與邊緣運算的需求持續攀升，帶動整體產業的技術升級動能，這也反映群聯多年深耕控制晶片技術所奠定的市場地位。」



潘健成進一步說明：「近月來，由於 CSP (Cloud Service Providers) 大量採購企業級 SSD 以支撐 AI 推論所需的大規模儲存空間，已造成 NAND 市場出現結構性缺貨與上漲的情況，後續供應將愈加緊張。面對變化中的NAND市場環境，群聯將以策略性產業別供貨與永續交付為思考核心，不特別衝高營收，並採策略性支援高附加價值的系統客戶，同時優先協助有急迫需求的客戶，並依據客戶歷史出貨狀況柔性調整配置，避免客戶重複備貨造成市場失衡。同時，我們也會引導客戶透過調整單位容量（GB/pcs）等方式，讓更多客戶能取得必要的產品，而非集中於少數客戶。未來報價亦會隨市場狀況調整，群聯將在 NAND 震盪期間持續與全球客戶緊密合作，秉持負責任的平衡供應者角色，共同因應這次結構性的需求變化。」