台灣大11月超車中華電信　EPS0.47奪三大電信之冠

記者蘇晟彥／綜合報導

三大電信 10日公開11月營運績效，11月受到雙11影響帶動營收。台灣大哥大受到電信事業增溫，EPS達0.47超車老大哥中華電信0.44成獲利王，而遠傳電信則延續iPhone 17帶動5G，EPS則為0.30。此外，累積至11月，中華電信合併營收達2,128.5億元，年增3.82%，EPS 4.64元；台灣大哥大營收1,807.2億元，EPS達4.34元；遠傳合併營收達990.05億元，EPS 3.45元。

中華電信 10日公布114年11月自結合併營收為214.5億元，營業淨利為37.9億元，稅前淨利為45.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為34.6億元，EBITDA為71.8億元，每股盈餘(EPS)達0.44元。

中華電信表示，11月份整體合併營收較去年同期成長6.1%。營收成長主要來自核心業務的強勁動能，包含行動、寬頻及資通訊業務皆持續表現出色，並成功延續上月強勁的iPhone手機銷售動能。本月在核心業務穩健發展的基礎上，公司策略性投資佈局亦實現了階段性的投資效益，進一步推升本月稅前淨利，整體營運績效表現亮眼。

累計至2025年11月，中華電信合併營業收入達2,128.5億元，營業淨利為451.2億元，稅前淨利為467.4億元，歸屬母公司業主淨利為360.2億元，每股盈餘4.64元。中華電信強調，累計營業收入、營業淨利、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利與每股盈餘等指標，皆超越年度財測高標。

台灣大超車中華電信 11月EPS達0.47元成獲利王

台灣大哥大114年11月份營運成果亮眼，受惠企業電信事業增溫、消費電信事業營運槓桿效益，以及雙十一帶動新科技事業加速成長，電信總營收年增14%，合併營業利益年增10%，稅後淨利年增7%，EPS達0.47元。

114年11月份自結合併營收231.1億元，營業利益22.3億元，稅後淨利14.2億元，EPS為0.47元。114年自結累計前十一個月營收1,807.2億元，營業利益192.8億元，稅後淨利為131.2億元，EPS達4.34元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，SGF永續成長根基策略奏效下，核心電信業務穩步向上，行動服務營收延續穩健成長動能，月租用戶退租率再創新低，僅0.57%。此外，行銷策略專注在獨門方案持續發酵，推升電信EBITDA突破30億元，電信營業利益亦年增近二成。

遠傳電信11月EPS 0.30元 穩健獲利合併累計3.45元

遠傳電信10日公佈2025年11月份自結營利概況。受惠於iPhone 17持續熱銷帶動用戶升級5G、企業智慧資通訊營收動能延續，以及數位生活服務穩健成長，11月合併總營收、合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）同步再創單月歷史新高。11月合併總營收延續成長動能，連續3個月破百億，達103.12億元，年成長率10.5%；合併EBITDA達到32.13億元，年成長率5.6%。11月稅後淨利10.97億元，每股盈餘（EPS）為0.30元。

累計至今年11月，遠傳合併總營收、合併EBITDA和稅後淨利年成長率分別為4.6%、5.1%和8.1%，達到新台幣990.05億元、347.33億元和124.28億元。累計每股盈餘（EPS）為新台幣3.45元，展現穩健的獲利能力。

遠傳11月份行動通訊業務維持成長，雙11優惠、政府普發萬元帶動新機買氣與5G升級，5G月租型用戶滲透率達47.0%，持續領先同業；月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User, ARPU）持續攀升，帶動11月整體行動服務營收上揚，達新台幣52.43億元，年成長率2.1%，創下自2021年3月以來連續57個月正成長的佳績。