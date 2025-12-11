AI賭盤反噬！甲骨文雲收入不如預期盤後崩11%　拖累輝達、超微

▲甲骨文（Oracle）共同創辦人暨董事長艾利森（Larry Ellison）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

AI熱潮出現變數！雲端與資料庫巨頭甲骨文（Oracle）11日公布2025財年第二季財報，雖然每股盈餘（EPS）大幅優於市場預期，但雲端收入未達標、加上保守的財測，導致投資人信心動搖，股價在盤後交易中閃崩 11%。消息也拖累整體AI族群走弱，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及雲端服務商 CoreWeave 紛紛下挫。

根據《Barron’s》與《CNBC》報導，甲骨文第二財季經調整後每股盈餘達 2.26 美元，遠高於市場預期的 1.64 美元，主要受惠於以 27 億美元出售晶片設計公司 Ampere 的持股，為公司貢獻 每股0.91美元稅前收益。不過，季度營收僅為 160.6 億美元，略低於預期的 161.9 億美元，再加上第三季財測偏保守，成為股價重挫的導火線。

雲端業務部分，雖然整體收入年增 34% 至 79.8 億美元，雲端基礎設施（IaaS）收入更年增 68% 至 41 億美元，表現可圈可點，但仍難掩總體營收不如預期的失望情緒。這也讓市場對甲骨文在 AI 熱潮中的成長動能產生疑慮。

此外，甲骨文在本季揭露的「未實現營收承諾（RPO）」金額高達 5,230 億美元，年增 438%，表面亮眼，但《Barron’s》指出，這筆數字的爆炸性成長，主要來自與 OpenAI 的單一合約。該合約金額雖高達 3,000 億美元，但因 OpenAI 仍處於虧損階段、市場對其長期支付能力與資金來源抱持觀望，也引發外界對甲骨文財報真實含金量的疑慮。

9月單日飆升36%今帶頭殺

時間回到今年9月10日，甲骨文宣布與 OpenAI 達成重大合作，股價單日飆升 36%，從 241 美元衝上 327 美元，創下公司史上最大漲幅。但如今熱潮退燒，財報未達預期，市場對 AI 賭局的風險開始升溫。受甲骨文拖累，輝達與 AMD 在盤後交易雙雙下跌約 1%，CoreWeave 更重挫超過 3%，顯示投資人對「AI 永動機」故事出現動搖。

《彭博社》引述 Emarketer 分析師 Jacob Bourne 指出：「甲骨文正面臨越來越多的質疑，尤其在高債務推動的資料中心建設計畫，以及AI支出前景不明的背景下，其集中度風險正引發市場擔憂。此次營收失準，恐怕進一步加劇投資人對其AI布局與OpenAI交易的疑慮。」

甲骨文創辦人 Larry Ellison 則在法說會上表示，AI應用正進入以私有資料訓練模型的新階段，公司將憑藉領先的資料庫軟體優勢，協助企業導入AI。不過，雲端業務的低毛利結構也拖累整體獲利表現，本季調整後營業利益率從去年同期的 43.4% 下滑至 41.9%。

在財務面，甲骨文為擴張雲端布局，過去一年資本支出高達 350 億美元，並於9月新增 180 億美元債務，用於推進資料中心建設專案「Project Stargate」。但本季自由現金流轉為負值 100 億美元，遠低於市場預期的負 52 億美元，使財務槓桿風險浮上檯面。

執行長 Clay Magouyrk 在法說中強調，公司所需資金將遠低於部分分析師預估的 1,000 億美元，並透露已與客戶及晶片供應商協商付款方式，將同步現金流入與支出，以減少借貸需求，維持投資等級信評。