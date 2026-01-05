陽明去年EPS約5元、年終獎金加紅利約10個月　6年共領約115個月

▲左起陽明財務長蘇育文、行政長邱增玉、技術長鄭正雄、董事長蔡豐明、總經理白崑榮、業務長李明輝輝、策略長吳宜達。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)去年(2025)EPS估計在5元上下，業界指出，陽明2020年EPS4.51元，次年年初發放的年終獎金加上員工紅利(員工酬勞)，共約9個月，今年員工能領到的數字估計約10個月，累計疫情以來6年，陽明員工共領約115個月年終獎金與紅利，相當於多賺了9.58年薪資。

國內有法人在去年11月19日曾估算，陽明10月營收是115.34億元，單月成本費用約126億元，因此本業已經出現虧損，獲利來自匯兌利益與利息收入，估計陽明第四季EPS0.42元，加上前三季EPS4.24元，共4.46元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陽明高階承認10月單月本業確實虧損，但最後兩月運價回升，業績已獲改善。11月與12月貨櫃船公司控艙得宜，陽明11月營收有127.14億元，12月營收估計還會加高，因此EPS上看5元。

陽明的年終獎金發放受官股事業約束，原最高僅能發放8個月，2021年貨櫃船公司獲利創下最高峰，長榮海運決定發45個月年終獎金，陽明員工經過抗爭，爭取到將上限提高為12個月，加上固定獎金1個月，最高共13個月，合計2021與2022年發放年終獎金26個月，員工紅利超過45個月(都是次年年初與年中發放)。

陽明2023年EPS僅1.37元，年終獎金加紅利共約3.1個月；2024年陽明EPS18.38元，年終獎金13個月，員工紅利約8個月。陽明員工紅利(員工酬勞)在貨櫃三雄當中撥放比例最高，為稅前盈餘的1%，長榮0.5%，萬海0.6%。