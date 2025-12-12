凱基證券領先同業打造國際級財管服務！　2026投資展望領航資產布局

▲凱基證券舉辦「凱基鑫觀點 2026投資展望」記者會，為投資人分析2026年全球市場投資機會。(左起) 凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券董事長許道義、凱基證劵經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、凱基證券財富管理處主管阮建銘。（圖／凱基證券提供）

記者巫彩蓮／台北報導

在AI潮流引領下，台股2025年頻創新高，指數一年大漲逾5000點，股民荷包滿滿，不過近期市場對AI泡沫化雜音出現，已成為投資人焦點話題。凱基證券舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」記者會時，即以專業數據指出 AI驅動的行情帶來的漲勢仍處中段，預期台股2026年多頭格局將維持不變，指數高點上看33000點，台積電（2330）股價表現仍是主導台股指數高點的關鍵，建議投資策略應關注「3M現象」，投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略。

「凱基鑫觀點2026投資展望」中包括凱基投顧董事長朱晏民、凱基證券財富管理處主管阮建銘等人出席，提供專家級全球總體經濟、台美股市分析及資產配置策略，幫助投資人掌握市場趨勢。

台股多頭格局將維持不變 指數上看33000點

朱晏民以「開香檳怎麼會沒有氣泡?」破題開場，指出AI投資仍處於早期階段，基礎建設需求扎實、完全奠基於真實服務與算力的快速成長。當前限制產業擴張的關鍵在於｢供給｣而非｢需求｣，使競爭格局維持在藍海而非紅海。

朱晏民說，在投資熱潮尚未見頂的情況下，預期2026年多頭格局將維持不變，並延續自2023年啟動以來的多頭循環，預估2026年台股指數高點上看33,000點、約當21倍本益比，低點則可能下探至25,000點、約當16倍本益比。

相較2000年網路泡沫期間近5年的多頭走勢，本輪AI驅動的行情迄今僅約3年，顯示漲勢仍處中段，儘管AI投資熱潮看似迅猛，然對照過去百年重大技術革命如鐵路、汽車、電力與資訊科技等，其資本支出高峰占GDP比重可達2%至3%，目前生成式AI相關投資占比僅0.8%，顯示成長週期仍處早期階段。

朱晏民認為，而在經濟維持擴張或軟著陸的情境下，台股全年走勢往往偏震盪上行，惟仍需留意第2季與第3季的季節性回檔，而台積電近兩年貢獻台股指數漲幅達7成，明年股價表現仍是主導台股2026年指數高點的關鍵。

風險與機會並存 關注「3M現象」

此外，市場波動的核心風險包含三項，1.聯準會的降息節奏改變、2.市場對AI投資可持續性與高估值的恐懼、3. 美國期中選舉前的政策不確定性，對投資人而言，這將是一個「風險與機會並存」的年份。

針對2026年資產配置建議，阮建銘則以「洞察趨勢 聚焦LEAD」為主題，分享明年投資策略，首先提醒投資人應關注「3M現象」，包含美中競爭多極化加劇（Multipolarity Deepening）、期中選舉影響（Midterms Impact）、川普干預聯準會（Meddling in the Fed）等三大現象都將陸續發酵，主導2026年全球市場變化。若以風險層面來看，最需留意聯準會降息步伐不如預期或科技泡沫，相對而言，美中衝突加劇風險則較低。

採用「LEAD」策略 提前規劃2026投資組合

投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略，包含1.「資金挪移（Liquidity Shift）」， 2026 年聯準會仍具降息空間，留意貨幣趨勢，尤其非美貨幣、亞幣具表現機會；2. 「聚焦獲利（Earnings Focused）」，把握美國期中選舉前把握美股布局機會，並關注推動歐日股獲利與攀升趨勢；3. 「加碼信用（Adding Credit）」，隨下半年經濟逐漸改善，可逢信用利差擴大伺機佈局較高評級之非投資等級公司債；4.「資產分散（Diversified Asset）」，隨著另類資產躍升配置要角，有助投組多元化及提升投資效益，建議投資人可根據自身投資偏好及風險屬性，提前規劃好2026年投資組合。

「凱富RichLife」上線 提供全面資產配置規劃

不僅台股，包括美股在內全球股市在2025年表現亮眼，惟面對金融市場經過一年來驚驚漲，未來漲勢勢必震盪加劇，操作難度高，迫切需要更專業的理財服務。凱基證券為提供更頂尖財富管理服務，宣布與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作，導入「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線，成為台灣首家採用國際級專業技術平台之證券商，並領先大中華地區結合 UBS Partner技術平台與專業觀點，提供客戶更全面的資產配置規劃服務。

「凱富RichLife」理財規劃系統將協助銷售團隊全面檢視客戶資產部位狀況，並每日自動進行「投資組合品質健檢」，搭配凱基證券策略資產配置方案（Strategic Asset Allocation, SAA），產製專屬「投資建議書」與提供專業的調整建議。銷售團隊亦可運用系統進行債券現金流預測，協助客戶提前規劃資金，並透過「情境分析」模擬不同市場情境，例如嚴重衰退或持續性通膨等，檢視過往重大市場事件對投資組合的潛在影響。

凱基證券致力翻轉傳統產品銷售導向的服務框架，從客戶需求出發，精進財富管理服務的專業與完整度，成為客戶首選財富管理夥伴，結合業界獨家「WMP財富管理專業顧問」認證強化銷售團隊的專業能力，再搭配業界頂尖的技術平台「凱富RichLife」，運用「人機協作」的正面效應，全面提升專業深度及服務品質。

瑞銀集團UBS Partner為銀行和財富管理機構提供頂級技術平台，此次與台灣頂尖證券公司之一的凱基證券合作，代表UBS Partner在亞太地區的版圖日益增長。隨著客戶期望和監管要求的不斷提高，UBS Partner憑藉其強大的高科技諮詢和投資管理能力，在不斷變革的金融服務行業中脫穎而出，成為客戶財富管理的最佳工具。

▲凱基證券與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作，「凱富RichLife」理財規劃系統正式上線。(左起)凱基證劵財富管理處主管阮建銘、經紀暨財富管理通路處主管楊淑雯、董事長許道義、瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi 、瑞銀集團台灣區負責人蘇韋毓、瑞銀投信總經理林玉珠。（圖：凱基證券提供）