博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

▲▼ 博通公司（Broadcom）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 博通公司（Broadcom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

晶片大廠博通（Broadcom）11日揭曉最新財報繳出亮麗成績單，但執行長陳福陽（Tan Hock Eeng）與分析師電話會議上發表的講話引發市場擔憂，包括人工智慧（AI）晶片積壓訂單金額令投資人失望外，也沒有發布2026年AI營收預測，盤後重挫逾5%。

博通11日正常盤股價下跌6.6美元或1.60%、收406.37美元，盤後續跌5.9%至382美元。

博通股價今年以來一路上漲，累計漲幅已達 75%，投資者押注該公司將成為人工智慧領域支出增長的主要受益者，其預期本益比約為42倍，而10年平均本益比僅為17倍，顯見博通股票的估值達到了超高水準。

綜合各家外媒報導，博通於11日美股盤後公布，2025會計年度第四季（截至2025年11月2日），營收180.2億美元，年增28%，高於市場預期，主要歸功於AI晶片銷售額暴增74%。

不過執行長陳福陽（Tan Hock Eeng）在與分析師電話會議上表示，AI客製化晶片（ASIC）、網路交換器等資料中心核心零組件的需求強勁，18個月的積壓訂單額高達730億美元，將在未來6個季度內交付，但這個數字令部分投資人感到失望。

陳福陽強調這只是一個「最低值」，隨著更多訂單湧入，這個數字還會大幅增加。
他也表示，取決於產品不同，我們的交貨周期可能從六個月到一年不等。

另博通沒有給出2026年AI收入的預測，也引發投資人疑慮，陳福陽說，「情況瞬息萬變，我很難準確預測2026年會是什麼樣子，因此不便給出指引。」



 

今年最後一波除息秀！　14檔ETF吸逾200萬人參與

今年最後一波除息秀！　14檔ETF吸逾200萬人參與

想參與今（2025）年最後一次ETF除息的投資人注意了，統計12月將除息的股票型ETF共有14檔，熱門除息日集中在12月16日至18日，包括保德信市值動能50 ETF (009803)、凱基優選高股息30ETF(00915)、群益台灣精選高息ETF(00919)、大華優利高填息30ETF (00918)等熱門ETF都將於這段時間除息，預計將有逾200萬受益人共襄盛舉，若想參與12月的ETF除息行情，最晚須於除息日前一個交易日買進，等待後續填息行情契機。

2025-12-12 06:05
170萬人睡醒領錢！ 00878配息0.4元股利今入帳

170萬人睡醒領錢！ 00878配息0.4元股利今入帳

擁有「國民ETF」稱號的國泰永續高股息（00878）今年第四季每股配息0.4元，已於今（12）日正式入帳，為廣大投資人挹注資金暖流，本次共有近170萬股民領息，配息總金額約84.5億元。

2025-12-12 09:17
加油再等等！　下週國內汽、柴油估有望降2到3角

加油再等等！　下週國內汽、柴油估有望降2到3角

受到國際油價走跌帶動，下週國內汽、柴油零售價預估將再度下調，幅度約落在每公升降 0.2～0.3 元。

2025-12-12 12:51
聯準會政策偏鴿　降息環境投資等級債迎來評價修復行情

聯準會政策偏鴿　降息環境投資等級債迎來評價修復行情

美國聯準會（Fed）在12月會議宣布降息一碼，最新公布的經濟預測（SEP）同步下調通膨與核心通膨至 2.4% 與 2.5%，象徵政策基調正式轉向寬鬆，主動富邦動態入息（00982D）ETF經理人黃詩紋表示，本次降息是Fed後疫情時代調整政策的重要里程碑，投資等級債具備信用體質佳、違約率低的特性，在降息環境中不僅具備價格彈升空間，亦能提供穩定收益來源，是降息循環中具吸引力的核心資產之一。

2025-12-12 10:59
博通神祕千億大單揭曉！執行長證實：Anthropic下單　加碼買Google最新TPU

博通神祕千億大單揭曉！執行長證實：Anthropic下單　加碼買Google最新TPU

博通（Broadcom）執行長陳福陽（Hock Tan）今日在法說會上正式揭露，9 月時提到的「100 億美元神祕客戶」正是 AI 新創 Anthropic，訂購內容為 Google 最新一代 TPU「Ironwood」整櫃伺服器機架。更令人意外的是，Anthropic 在最新一季又追加了 110 億美元訂單，總金額高達 210 億美元。

2025-12-12 10:38
輝達H200恢復對中出口　美系外資看好台積電受益AI GPU代工需求

輝達H200恢復對中出口　美系外資看好台積電受益AI GPU代工需求

就在美國同意輝達H200晶片恢復對中國出口後，市場也關注中美關係是否出現緩和。但其中最受關注的是，若交易條件放寬，中國業者是否可能重新將 AI GPU 代工訂單交回台積電（2330），對此美系外資在最新研究報告指出，若中國 AI GPU 代工需求真正落地，將成為台積電的重要增量動能，因此維持「增持」評等並重申台積電為「首選股」，目標價定在新台幣 1688 元。

2025-12-12 10:26
財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部估今年稅收短徵500億　結束連4年超徵

財政部11日公布前11月總稅收3兆5813億元，創歷年同期新高，但距全年預算目標還有2206億元的差距、達成率94.2%，預估全年稅收可能短徵300億元至500億元，結束連4 年超徵。

2025-12-12 09:43
快訊／台積電漲10元至1480　台股開盤大漲200點

快訊／台積電漲10元至1480　台股開盤大漲200點

美股11日漲跌互見，台股今（12）日以上漲72.79點、28097.54點開出，指數續上攻，反彈大漲200點，指數來到28226點。

2025-12-12 09:04
凱基證券領先同業打造國際級財管服務！　2026投資展望領航資產布局

凱基證券領先同業打造國際級財管服務！　2026投資展望領航資產布局

在AI潮流引領下，台股2025年頻創新高，指數一年大漲逾5000點，股民荷包滿滿，不過近期市場對AI泡沫化雜音出現，已成為投資人焦點話題。凱基證券舉辦「凱基鑫觀點2026投資展望」記者會時，即以專業數據指出 AI驅動的行情帶來的漲勢仍處中段，預期台股2026年多頭格局將維持不變，指數高點上看33000點，台積電（2330）股價表現仍是主導台股指數高點的關鍵，建議投資策略應關注「3M現象」，投資組合配置部分，則採用「LEAD」策略。

2025-12-12 08:38

