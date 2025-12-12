博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

▲ 博通公司（Broadcom）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑩欣／綜合報導

晶片大廠博通（Broadcom）11日揭曉最新財報繳出亮麗成績單，但執行長陳福陽（Tan Hock Eeng）與分析師電話會議上發表的講話引發市場擔憂，包括人工智慧（AI）晶片積壓訂單金額令投資人失望外，也沒有發布2026年AI營收預測，盤後重挫逾5%。

博通11日正常盤股價下跌6.6美元或1.60%、收406.37美元，盤後續跌5.9%至382美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

博通股價今年以來一路上漲，累計漲幅已達 75%，投資者押注該公司將成為人工智慧領域支出增長的主要受益者，其預期本益比約為42倍，而10年平均本益比僅為17倍，顯見博通股票的估值達到了超高水準。

綜合各家外媒報導，博通於11日美股盤後公布，2025會計年度第四季（截至2025年11月2日），營收180.2億美元，年增28%，高於市場預期，主要歸功於AI晶片銷售額暴增74%。

不過執行長陳福陽（Tan Hock Eeng）在與分析師電話會議上表示，AI客製化晶片（ASIC）、網路交換器等資料中心核心零組件的需求強勁，18個月的積壓訂單額高達730億美元，將在未來6個季度內交付，但這個數字令部分投資人感到失望。

陳福陽強調這只是一個「最低值」，隨著更多訂單湧入，這個數字還會大幅增加。

他也表示，取決於產品不同，我們的交貨周期可能從六個月到一年不等。

另博通沒有給出2026年AI收入的預測，也引發投資人疑慮，陳福陽說，「情況瞬息萬變，我很難準確預測2026年會是什麼樣子，因此不便給出指引。」





