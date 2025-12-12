ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

航港局航海人員測驗榜示　率取率兩成、為海運注入新活力

▲114年第四次航海人員測驗成績榜示典禮，航港局副局長劉志鴻(中)與督導委員合影。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

114年第四次航海人員測驗榜示典禮今(12)日上午在交通部航港局舉行。本次測驗報名人數767人，全程到考人數661人，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數一等船副45人、一等管輪62人、二等船副13人、二等管輪14人，共計134人，合格率為20.27%。

航港局指出，在這個全球化網絡緊密相連的時代，海運作為維繫世界經濟命脈的根基，其重要性不減反增，海運業對硬體技術人才的需求有增無減，吸引年輕學子以專業知識與技術，迎戰這片藍色疆域。

目前就讀國立台灣海洋大學輪機系的彭士達同學，於本次航海人員測驗首次參測便高分通過一等管輪測驗，表現優異。彭同學就讀高中時，在報章媒體上看到海運產業優渥的待遇，進而開始關注船員與輪機相關產業，因此報考了海洋大學輪機系，學習各種輪機方面的專業知識。

▲彭士達同學於實習期間與御風輪合影。（圖／航港局提供）

在學期間參加御風輪實習課程，除了深入了解主機與輔機的各項原理與構造外，也實際走訪了機艙從聲音、溫度到設備運轉都親自體驗，使理論與實務操作能夠緊密結合，獲益良多。彭同學表示，在準備航海人員測驗時主要除了熟讀課本之外，更要勤練歷屆考古題，對於作答的正確率與速度比較容易提升，因此第一次參測就以高分通過航海人員測驗，相當不容易。

還有另一位考生是通過這次一等船副測驗的溫小姐，過去曾任銀行行員，婚後在職涯與育兒之間來回奔忙。疫情期間受到衝擊而失業，家中經濟壓力轉由先生一人承擔，但她並未因此氣餒，反而藉此契機投入自己一直嚮往的航海領域，並考取台北海洋科技大學航海系學士後專班。由於先前的背景與航海專業截然不同，初入門時每個科目都成為挑戰。她便利用生活中的零碎時間持續累積，一科接著一科努力攻克。最終成功通過測驗，榜上有名，也為自己的轉職之路畫下最具意義的註腳。

新世代的航海人才，以對海洋的熱愛與持續投入，展現出截然不同的專業精神。隨著全球海運需求不斷增加，具備技術能力、清晰判斷與責任意識的航海人員，將在連結世界的航道上扮演關鍵角色，為我國海運帶來源源不絕的活力，也期待更多人加入這個充滿使命與機會的領域。

航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內(114年12月13日起114年12月23日止)，登入MTNet (網址為https://el.mtnet.gov.tw/EL03/EL030702/Index)「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

此外，115年度第一次航海人員測驗將於115年3月7日至8日舉行，採網路報名，報名時間自114年12月29日9時起至115年1月7日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。

