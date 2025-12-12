美西線運價再跌100美元、月中想漲750美元　SCFI今日上漲7.79%

▲美西線運價已經是虧本價，船公司本月中想漲750美元。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司指出，貨櫃船運市場美西線運價昨(40呎櫃)再下修100美元，每大箱降至1350美元，但有少數公司仍收1450美元，船公司本月15日仍將推漲價計畫，美西擬調升至2100美元，美東擬自目前的2100美元調高到3100美元，上海航運交易所今(12)日公布的貨櫃運價指數(SCFI)因反應下周運價，上漲7.79%，指數來到1506.46點。

本月中的例行漲價，攬貨公司估實際每大箱約調漲300美元，但很可能依然是一日半行情，但對船公司來說，能有半船貨載運價加高300美元也是賺到，而託運人都會盡量避開漲價日裝船。

今日SCFI上海到歐洲每箱(20呎櫃)運價1538美元，上漲138美元，9.86%；地中海線每箱2737元，上漲437美元，漲幅19%，美西每大箱1780美元，上漲230美元，漲幅14.83%，美東每大箱2652美元，上漲337美元，漲幅14.56%。

波斯灣線每箱運價1881美元，上漲100美元，漲幅5.61%，南美線(桑托斯)每箱運價1486美元，下跌203美元，跌幅12.02%；東南亞線(新加坡)每箱運價556美元，上漲13美元，漲幅2.39%。