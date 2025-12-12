SCFI反彈上漲7.7％！　業者估短線仍有小幅反彈空間

▲海運貨櫃。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

貨櫃運價指數出現反彈趨勢，本周SCFI運價指數上漲108.83點或7.7％至1506.46點，4大航線也全數走升，其中，美東及美西線都上漲14％，地中海航線更是勁揚近2成。業者指出，短線運價仍具備小幅反彈空間，但較明顯的漲勢仍要等到明年1月、年節前，才會慢慢出現。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價上漲138美元或9.85％至1538美元；地中海線每TEU上漲437美元或19％至2737美元；美西線每FEU（40呎櫃）上漲230美元或14.8％至1780美元；美東線每FEU上漲337美元或14.5％至2652美元。

貨攬業者表示，近期跨太平洋航線市場整體仍呈現 需求趨緩、運價整理的走勢，就運價表現來看，12月上旬即期市場報價仍具彈性，美西線每40呎櫃上看1900美元、美東線上看2850美元，顯示運價仍有上行空間。

針對後續運價走勢，業者指出，陽明海運（2609）所屬的PA聯盟已經公布15日至21日均一運費（FAK rate）參考價，美西線約2350美元、美東線約3250美元，市場對此看法仍有分歧，不過船公司近期普遍釋出撐價意圖，短線運價具備約300至400美元的小幅反彈空間。

不過，整體出貨動能仍相對有限，短期內運價上行空間受限，業界普遍認為，要等到明年1月、年節前，貨量回溫及船公司運力調控配合，運價才會有比較明顯的漲勢出現。