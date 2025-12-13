中國瘋搶H200晶片！　外媒曝輝達考慮擴產

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

《路透》報導，兩位知情人士透露，NVIDIA(輝達）已告知中國客戶，由於訂單超過了目前的產能，正在評估增加其 AI晶片H200的產能。

此前美國總統川普在本周二（9日）表示，美國政府將允許輝達向中國出口AI晶片H200處理器，並對此類銷售收取25%的費用。一位消息人士稱，中國企業對這款晶片的需求非常強勁，輝達正傾向於增加產能。由於討論內容屬於內部訊息，消息人士拒絕透露姓名。輝達尚未回覆路透社的置評請求。

《路透》先前指出，包括阿里巴巴、字節跳動等中國科技巨頭已接觸輝達，詢問有關採購H200顯示卡事宜，並希望能下大單；但由於中國政府尚未批准購買H200，因此仍存在不確定性。有消息人士稱，中國官員曾在本周三（10日）召開緊急會議討論此事，決定是否允許輝達出貨中國。

目前H200晶片的產量非常有限，因為輝達正專注於生產其最先進的Blackwell系列和即將推出的Rubin系列晶片。

H200去年開始大規模部署，是輝達上一代Hopper架構中最快的AI晶片，該晶片由台積電（2330）代工生產，採4奈米製程技術；包括台積電、輝達與中國工信部對相關詢問沒有回應。

中國企業對H200的強勁需求是因為這是他們目前容易取得的最強大晶片。其效能約輝達中國降階版H20晶片強大6倍。

新加坡白橡資本合夥（White Oak Capital Partners）公司投資總監Nori Chiou說，「H200的運算效能約是中國國產最先進加速器2至3倍；我已注意到許多雲端服務供應商和企業客戶正在積極下大單，並遊說政府有條件地放寬限制」。

據消息人士稱，在10日召開緊急會議上，有人提議要求每次購買 H200 晶片都必須捆綁一定比例的國產晶片。