11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

▲台中銀外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

歲末年終各銀行信用卡權益調整策略陸續出爐，不過金融圈最側目的是中小型業者台中銀行（2812）祭出「1人限辦3張」手段，讓業界驚嘆「太勇敢」。

台中銀公告，自115年1月1日起，本行信用卡總持有張數上限為三張(世界卡、附卡不列入張數計算)，既有卡友權益不受影響，持卡人若於115年1月1日前已持有超過三張信用卡（不含世界卡及附卡），未來如遇換卡或補發卡，仍不受「3張上限」之限制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若持卡人於115年1月1日後停用任一信用卡，則其信用卡總持有張數上限將以三張為限，日後不得再申辦新卡。

台中銀同時舉出4大範例，詳述明年卡友申請或換發新卡時會遇到的狀況：

範例1：

持卡人Ａ於115年1月1日前持有本行四張信用卡（不含世界卡及附卡）。115年1月1日後，Ａ停用其中一張信用卡，因115年1月1日起總持有張數上限為三張，故Ａ日後不得再申辦新卡。

範例2：

持卡人Ｂ於115年1月1日前持有本行四張信用卡（不含世界卡及附卡）。115年1月1日後，Ｂ的其中一張信用卡因毀損換卡，不受總持有張數上限為三張之限制。

範例3：

持卡人Ｃ於115年1月1日前持有本行三張信用卡（不含世界卡及附卡）。115年1月1日後，Ｃ另申辦本行世界卡，因世界卡不列入總持有張數計算，故可正常核發。

範例4：

持卡人Ｄ於115年1月1日前持有三張信用卡。115年1月1日後Ｄ另申請信用卡（非世界卡或附卡），因115年1月1日起總持有張數上限為三張，故該申請不予受理。

至11月底，台中銀自結全行信用卡流通卡數僅15萬3778張，其中有效卡7萬8979張，由於當月新發卡993張、停卡909張，相當於淨發卡張數僅84張，在不到8萬卡消費下，11月簽帳金額仍有5億8256.3萬元，平均每張有效卡貢獻約7.38萬元刷卡金。