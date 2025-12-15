拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

▲左為矽科宏晟總經理柯燦塗，右為財務長陳明賢。（圖／矽科宏晟提供）

記者高兆麟／台北報導

年底抽籤申購行情續熱，本週共有 5 檔股票開放申購，涵蓋初上櫃與上市增資案件，其中以矽科宏晟（6725）價差最為亮眼，若投資人申購順利中籤、以目前市價估算，單張潛在獲利可達 6.4 萬元。

根據統計，矽科宏晟將於 12 月 17 日至 19 日 開放申購，承銷價為 188 元，以目前市價約 252 元 計算，價差約 64 元，報酬率高達 34%，且僅釋出 843 張，市場預期中籤難度偏高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除矽科宏晟外，本週另有 富喬（1815）、豐達科（3004）、同泰（3321）、定穎投控（3715） 等 4 檔上市增資案同步登場，申購期間多集中在 12 月 16 日至 18 日，抽籤日落在 12 月 22 日，撥券日為 12 月 31 日。

其中，同泰承銷價僅 12.5 元，以目前市價約 19.3 元推算，單張潛在獲利約 6,800 元，報酬率達 54.4%。

富喬與豐達科部分，單張潛在獲利分別約 1.7 萬元、1.83 萬元，報酬率介於 22% 至 26%；定穎投控則預估單張獲利約 1.35 萬元，報酬率約 12.9%。