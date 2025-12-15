LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

▲勞保局外觀。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

為了讓民眾繳國民年金更方便，勞保局宣布全面升級電子帳單服務，導入「3大貼心新功能」，不論是用手機操作、到超商繳費，或線上付款，都能快速完成；同時也擴增多元行動支付管道，包括街口支付、LINE Pay Money都已開通支援，打造更便利的智慧繳費體驗。

勞保局指出，新版國民年金電子帳單上線後，民眾可直接複製帳單中的銷帳編號或三段式條碼，貼上至行動繳費頁面或相關App，不僅省去手動輸入步驟，也能降低輸入錯誤、縮短繳費時間。

此外，電子帳單也新增「行動繳款單」功能，民眾到超商時，只要打開手機內的電子帳單，直接掃描條碼就能完成繳費；若選擇線上付款，也可點選帳單內的「全國繳費網」專屬連結，快速進入平台完成繳款，一機搞定。

勞保局進一步說明，為擴大國民年金保費的繳納管道，除原有的轉帳代繳及各金融機構網路繳費外，近年也持續導入行動支付服務，包括台灣Pay、icash Pay、歐付寶、iPASS MONEY、全支付等。即日起再度升級，新增「街口支付」繳費選項，讓民眾可依個人使用習慣，選擇最順手的方式完成繳費。

有關國民年金電子帳單申辦管道，可參考勞保局官網。