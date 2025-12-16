憂商社受原物料波動？00949一次打包商社與產業龍頭　完美復刻股神邏輯

財經中心／綜合報導

隨著日本企業治理改革持續深化、政策利多接連釋出，加上巴菲特一路站台，日本股市正走向久違的高光時刻。尤其波克夏海瑟威11月再度大手筆發行日圓債券，市場解讀為「還沒買夠」的加碼訊號，更讓目光集中在五大商社題材上。對於想跟隨股神腳步的投資人，以日股ETF切入最為便捷，其中以中信日本商社（00955）與復華日本龍頭（00949）最受關注。

近年受惠於治理改革、資本效率提升與股東價值重視，以及低本益比、低股價淨值比優勢，日股重新走向全球舞台中心。特別是首相高市早苗上台後，市場預期改革將加速，為企業經營環境提供強大政策後盾，將有利於日股後市表現。

日股聲勢再起，巴菲特無疑是關鍵推手。他自2019年起大舉布局五大商社，成功引領國際資金湧入。目前波克夏持有五大商社市值已突破300億美元，對三井與三菱持股更超越10%門檻，躍居最大股東。更受矚目的是，波克夏今年11月再度發行2,101億日圓債券，規模較4月翻倍。市場解讀此舉除為了日圓避險，極可能是備妥銀彈，準備加碼商社股，或鎖定其他符合「高ROE」、「護城河優勢」且「價值被低估」的日本產業龍頭。

不過，商社獲利雖有多角化營運支撐，但仍與原物料行情、全球經濟情勢高度連動，例如近期中國鋼材大量湧向全球市場，導致鐵礦砂與煉焦煤價格疲軟，恐壓抑商社未來半年獲利表現。因此，重押單一產業的波動風險不容忽視。

目前國內唯一專攻商社題材的ETF為中信日本商社（00955），五大商社權重合計高達65.5%，是純度最高的選擇，適合風險承受度高、想直球對決的積極型投資人。

若擔心單一產業風險，採取「商社搭配各產業龍頭」的策略則更為穩健。檢視市值型ETF，復華日本龍頭（00949）五大商社權重約12.1%，在所有日股ETF中排名第二，明顯高於傳統市值型ETF約2%～5%配置，是想兼顧巴菲特題材與分散佈局的優先選擇。

00949的選股邏輯主打「巴菲特護城河」精神，篩選具全球競爭力的日本龍頭企業。這意味著投資人買入00949，不僅能享受到商社股的上漲紅利，還能同時布局日本優勢製造業、關鍵半導體與娛樂消費業。

展望未來，日股受惠政策作多、股東報酬提升與低估值優勢，行情持續看俏。對於投資人而言，若堅信巴菲特眼光且能承受波動，可選擇 00955；若想兼顧商社題材與風險分散，00949 則是目前配置最均衡的首選。



