記憶體一路漲　宏碁董事長證實明年PC價格「不一樣」

▲記憶體一路漲，明年PC價格將不同。（資料照／記者高兆麟攝）



記者許力方／台北報導

記憶體漲聲響起，宏碁董事長暨執行長陳俊聖15日指出，記憶體價格持續波動，影響價格穩定度，雖然漲幅很大，但對總成本的影響不如外界想像激烈，明年第1季產品價格確定會與今年第4季不同，但真正的考驗在第2季，因市場提前拉貨，「這讓報價變得更困難」。

陳俊聖出席台北市電腦公會第18屆第1次會員代表大會並以最高票當選理事。他在會後受訪時說明，記憶體報價波動頻繁，客戶實際拿到產品已是出貨3個月後，要預測屆時成本很難。商用標案合約期動輒1至2年，面對持續變動的成本，會使得維持穩定價格更難。

他指出，記憶體從16G變8G、32G變16G是會有的現象，而且已經發生。記憶體在今年下半年就開始漲價，第3、4季這波漲幅約3至5成，在整機物料清單（BOM）中的占比約8至10%，對總成本影響約2至3%，多少反映在整體價格，但不如外界想像劇烈。

各大品牌廠已開始透過調整規格與定價因應，陳俊聖認為，目前難在「報價」，今年第4季與明年第1季產品價格確定會不同，但市場對明年第2季需求與報價的判斷仍充滿不確定性，根本還不知道該怎麼報。對於供給面，他認為中國記憶體新產能「有機會」舒緩緊張情勢。