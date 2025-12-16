ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

2025Q3科學園區房價再下修！　台南園區季跌4.7%最深

2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7%最深（圖／永慶房產集團提供）

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數顯示，台南科學園區2025Q3指數季跌4.7%，為四大科學園區中最高。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

2025年第三季最新「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區房市買氣疲弱，整體指數再度走跌。其中，台南園區季跌4.7%最多，新竹園區下跌2.9%居次；台中和高雄園區跌幅收斂，分別小幅下修0.8%和0.6%。此外，與去年同期相比，各園區房價均下滑，年跌幅落在7%至9%之間，反映市場熱度放緩後，價格回到理性調整階段。

園區宅降溫！台南園區季跌4.7% 年跌9%最深
永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，科學園區雖具長期就業需求優勢，但部分區域建設、產能與就業人口尚未完全到位，而銀行房貸緊縮、第七波信用管制續行的狀況下，市場買氣降溫，加上過去幾年房價已提前反映市場預期，高房價與市況反轉，讓購屋族心態更趨保守，房市回歸理性看待，房價也呈現修正態勢。

觀察各大園區房價指數表現，台南園區2025年Q3下跌4.7%，延續前兩季走跌，是本季修正最明顯的區域；若與去年同期相比，年跌幅達9%，也是各園區中最大。郭翰分析，台南近年因科技廠投資帶動房價快速攀升，但當地薪資跟不上房價漲幅，購屋負擔加重；再加上新建案供給量大，及投資客前期進場物件回流市場，推升待售量，削弱房價支撐力道。同時，由於交通與生活機能尚未成熟，自住族群趨於保守，使此區房價跌勢延續並擴大。

2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7%最深（圖／永慶房產集團提供）

▲在銀行房貸緊縮與信用管制持續影響下，科學園區周遭房市買氣疲弱，政大永慶科學園區房價指數再度走跌。房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供）

新竹園區連二季跌幅逾2% 台中、高雄園區跌幅收斂
新竹園區2025年Q3下跌2.9%，跌幅較上季略為擴大。郭翰指出，新竹以高薪科技族群為市場主力，房市支撐力道強，但過去幾年房價飆漲，加上銀行房貸緊縮和信用管制等政策影響，使得市場需求萎縮，買氣降溫，房價也連續兩季跌幅超過2%。

至於台中與高雄園區則呈現跌幅收斂的狀況。其中，台中園區近四季跌幅逐季縮小，2025年Q3僅小跌0.8%。郭翰說明，中科周邊生活機能逐漸完備，加上多元住宅產品型態，自住需求較為穩定，房價修正壓力相對較小。而高雄園區本季跌幅0.6%，較上季大幅縮小，是修正最少的園區。郭翰指出，高雄園區雖於 2025Q1一度反彈，但市場熱度未能延續。加上區域供給量大，加上交通與建設利多仍需時間才能兌現，房價波動相對明顯，但經過前期較大幅度的價格震盪後，買賣雙方對於價格認知已逐步取得共識，跌幅呈現收斂走勢。

整體來看，受到央行第七波選擇性信用管制影響，四個主要的科學園區房價指數逐季下跌，比較2024Q3和2025Q3數據，年跌幅在7%-9%之間。顯示央行政策有效讓房價下跌，市場回歸基本面，投資需求減弱，自住買盤更為謹慎，市場進入量縮、價格修正的整理期，後續仍需觀察政策動向及供需消化情況。

2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7%最深（圖／永慶房產集團提供）

2025Q3科學園區房價再下修！ 台南園區季跌4.7%最深（圖／永慶房產集團提供）

政大不動產研究中心與永慶房產集團共同編製的「政大永慶房價指數」可參考下方連結：https://rer.yungching.com.tw/
 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

推薦閱讀

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

快訊／上市櫃新增5檔處置到年底　飆股金居、元晶都上榜

又有5檔上市櫃公司量價異常被勒令處置，包括PCB飆股金居（8358）、SpaceX太空概念股元晶（6443）都上榜，全部改採分盤交易，人工撮合5分鐘1盤，一路關到12月31日為止。

2025-12-16 18:25
00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

00713、00919重量級ETF換股　資產規模逾6千億元

台灣指數公司公布元大臺灣高息低波(00713)、永豐智能車供應鏈(00901)、富邦特選高股息30(00900)、群益台灣精選高息(00919)、群益半導體收益(00927)、保德信市值動能50(009803)等六檔ETF追蹤指數成分股調整，牽動逾6千億資產規模成分股調整。

2025-12-16 18:23
快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

擁逾128萬受益人，資產規模4164億元、季配高息群益台灣精選高息ETF（00919）所追蹤台灣指數公司「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」成分股定期審核結果出爐，其中增列台新新光金（2887）、華碩（2357）等個股，剔除記憶體股群聯（8299）等8檔。

2025-12-16 17:17
AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

AI算力櫃塞進市區變「吃電怪獸」！　台電老董驚喊：電網撐不住

AI浪潮席捲全球，算力需求飆升，不少企業開始將AI算力櫃塞進住宅區、商辦大樓內，但這股趨勢卻讓台電緊張了！台電董事長曾文生今（16）日在「AI資料中心（AIDC）研討會」上直言，AI算力櫃雖小，但用電密度媲美半導體工廠，未來恐怕讓現有電網「撐不住」。

2025-12-16 18:02
勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

勞工請病假再也不怕被扣全薪！勞動部近日公告修正《勞工請假規則》，將自2026年1月1日起正式施行，新增多項保障措施，包括：1年內請病假未超過10天，雇主不得不利對待，而針對低薪族群，若工資貼近最低工資，每日病假最多僅能扣薪491元。對此，勞動部也公布常見9大QA，釐清勞工請病假的權益與保障。

2025-12-16 17:51
今年第5大！外資狂砍台股595億　2金控入列提款排行榜

今年第5大！外資狂砍台股595億　2金控入列提款排行榜

AI降溫，外資聖誕節假期前砍單不手軟，今（16）日賣超台股逾595億元居今年第5大、史上第15大，盤後證交所資料顯示，包括2檔金控股、3檔記憶體股與權值股鴻海（2317）都在個股賣超前10大榜單上，遭外資大幅提款。

2025-12-16 16:31
川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」

川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」

川普關稅爆「有漏洞」讓台灣多項產品豁免，對此經濟部部長龔明鑫今（16）日表示，目前台灣出口到美國的產品中，有七成多屬於美國《貿易擴展法》232條款下的項目，特別是在資通訊（ICT）領域的部分，因為調查結果尚未出爐，目前是豁免課稅的，龔說：「沒有什麼漏洞不漏洞的問題。」

2025-12-16 14:17
英特爾延攬川普經濟幕僚掌政府事務　美政府入股後人事布局曝光

英特爾延攬川普經濟幕僚掌政府事務　美政府入股後人事布局曝光

英特爾再度強化與華府的政策連結。根據外媒綜合報導，英特爾13日宣布，延攬美國總統Donald Trump經濟幕僚、白宮國家經濟委員會（NEC）副主任 Robin Colwell，出任公司政府事務主管，負責統籌與美國政府、國會及監管機構的溝通事務。此項人事布局，正值美國政府日前取得英特爾10%持股後，引發市場高度關注。

2025-12-16 11:57
快訊／台股狂殺511點！科技資金轉向　2檔金控股盤中創高

快訊／台股狂殺511點！科技資金轉向　2檔金控股盤中創高

科技股因AI題材降溫熄火，台股指數盤中挫逾511點不到，一度陷入27300點季線保衛戰，不過證券型金控元大金（2885）、永豐金（2890）盤中股價雙創新高，成為撐盤要角。

2025-12-16 11:46
快訊／台積電帶頭殺！台股慘摔510點　法人緊盯季線心理關卡

快訊／台積電帶頭殺！台股慘摔510點　法人緊盯季線心理關卡

美股昨（15）日重挫，引發大型電子股殺機，今（16）日台積電（2330）跌幅逾1%，鴻海（2317）、廣達（2382）跌幅逾2%，台股盤中殺511.27點來到27356.17點，逼近季線27300點，法人緊盯。

2025-12-16 11:39

讀者迴響

熱門新聞

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

快訊／上市櫃3檔明起列處置　記憶體飆股華東入列

快訊／台股狂殺511點！科技資金轉向　2檔金控股盤中創高

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

快訊／台積電帶頭殺！台股慘摔510點　法人緊盯季線心理關卡

「麻吉大哥」黃立成2個月被清算200次！損失7.1億

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

150萬戶節電「最低獎勵金」沒了！12／23喊停　台電曝新方案

快訊／00919逾4164億規模換股！8進8出　刪群聯增台新新光金

記憶體一路漲　宏碁證實明年PC調漲

大盤回挫！128.3萬人揪心　00919暫處貼息

川普關稅台灣多豁免　經長喊「沒有什麼漏洞」

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

3檔處置首日氣虛　記憶體飆股華東跌近8%殺最兇

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366