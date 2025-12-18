ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程　北富銀攜手One-Forty推4語指南

▲ 移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程，北富銀攜手One-Forty推4語指南。（採訪撰稿／記者王威智；剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

12 月 18 日是「國際移民日」，根據內政部統計，目前在台持有居留證的外籍人士接近百萬人，其中超過 86 萬人來自東南亞，包括印尼、越南、菲律賓與泰國。他們支撐了台灣的經濟與長照體系，但語言與制度差異，卻成為使用金融服務的隱形門檻。

▲▼語言隔閡讓移工害怕銀行流程，臨櫃、利息、自動扣繳等用語難懂，印尼籍移工甚至誤以為「臨櫃」是 KTV 場所 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼語言隔閡讓移工害怕銀行流程，臨櫃、利息、自動扣繳等用語難懂，印尼籍移工甚至誤以為「臨櫃」是 KTV 場所 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程　富邦攜手One-Forty推4語指南 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

根據 One-Forty 去年與台北富邦銀行合作的「移工金融理財認知大調查」，有超過三成移工因語言隔閡無法順利使用台灣的銀行服務，甚至可能轉向地下金融，增加金融風險。

實際訪談中，不少移工對「臨櫃」、「利息」、「自動扣繳」等基本銀行用語感到陌生，對進入銀行辦理業務感到害怕。印尼籍在台移工 Mia 就誤以為「臨櫃」是 KTV 場所；菲律賓籍在台移工 Joyce 則表示，以前因不懂中文，去銀行總是非常緊張。

▲移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程　富邦攜手One-Forty推4語指南 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼北富銀攜手 One-Forty 推四語銀行指南，圖像示範開戶、存提款、轉帳流程，貼近移工實際使用場景 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程　富邦攜手One-Forty推4語指南 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

為了縮短金融理解落差、保障移工權益，北富銀與 One-Forty 推出印尼文、越南文、泰文與菲律賓文四種語言的「銀行常用服務使用指南」，內容涵蓋開戶、銷戶、存提款、轉帳等常見金融情境，以圖像為主、文字為輔，幫助移工輕鬆理解操作流程。製作過程中，還特別邀請移工到分行體驗流程，針對容易出錯的環節加強說明，讓指南貼近實際使用場景。

北富銀行政長郭佳綾指出，除了指南之外，銀行還拍攝了印尼語與中文雙語理財教育影片，讓移工以熟悉的母語學習金融知識，提升使用便利性與金融安全，也促進多元共融。

▲移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程　富邦攜手One-Forty推4語指南 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台北富邦銀行行政長郭佳綾 。（圖／記者鄭遠龍攝）

菲律賓籍在台移工Joyce 表示，看過指南後，開戶變得很簡單，不再因語言障礙而害怕銀行，對日常生活幫助很大。

北富銀與 One-Forty強調，語言不應成為金融服務的障礙，透過多語指南與教育資源，移工在台不只可以安心工作，也能享有友善、安心的金融環境，降低誤入地下金融的風險。

▲移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程　富邦攜手One-Forty推4語指南 ▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲One-Forty 創辦人陳凱翔 。（圖／記者鄭遠龍攝）

關鍵字： 移工金融服務富邦銀行One-Forty金融教育多語指南東南亞移工金融安全公益愛心雲

